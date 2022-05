"ร็อกเก็ตแล็บ" ใช้เฮลิคอปเตอร์รับเครื่องยนต์จรวดกลางอากาศได้สำเร็จ แต่สุดท้ายประคองไว้ไม่ได้

จรวดอิเล็กตรอนของร็อกเก็ตแล็บ ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยที่คาบสมุทรมาเฮียของประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 3 พ.ค. ตามเวลาในประเทศไทย โดยใช้ชื่อภารกิจว่า "ไปที่นั่นและกลับมาอีกครั้ง" (There and Back Again)