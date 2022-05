ช่างภาพชีวิตสัตว์ตามเก็บภาพสุนัขจิ้งจอกในลอนดอน

เมื่อ 30 นาทีที่ผ่านมา

แมตธิว มารัน ช่างภาพชีวิตสัตว์ใช้เวลา 6 ปี ในการตามเก็บภาพสุนัขจิ้งจอกในกรุงลอนดอน ของสหราชอาณาจักร เขาเคยได้รับรางวัลช่างภาพชีวิตสัตว์แห่งปี (Wildlife Photographer of the Year) ช่างภาพชีวิตสัตว์ยุโรปแห่งปี (European Wildlife Photographer of the Year) และภาพถ่ายชีวิตสัตว์อังกฤษ (British Wildlife Photography Awards) เขาบอกว่า สุนัขจิ้งจอกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในเมืองหลวงแห่งนี้มาก