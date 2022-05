อุยกูร์ : แฟ้มลับตำรวจซินเจียงเผยตัวตนและเรื่องราวชาวอุยกูร์ที่ถูกคุมขังในซินเจียง

นอกจากมีการข่มขู่ใช้กำลังให้เห็นในเบื้องหลัง รูปของผู้หญิงคนนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีการตีตราว่าคนคนหนึ่งมีความผิดเพียงเพราะมีความเชื่อมโยงกับคนอื่น (guilt by association) อย่างแพร่หลาย

ผู้ที่นำของแฟ้มข้อมูลนี้มาเผยแพร่อ้างว่าได้ทำการแฮ็ก ดาวน์โหลด และถอดรหัส จากเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ตำรวจหลายแห่งในเขตปกครองตนเองซินเจียง ก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลมาให้ ดร.เอเดรียน เซนซ์ นักวิชาการจากมูลนิธิรำลึกเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากลัทธิคอมมิวนิสต์ (Victims of Communism Memorial Foundation) เขาเป็นบุคคลต้องห้ามของรัฐบาลจีนเพราะทำงานวิจัยเรื่องเขตปกครองตนเองซินเจียง

ดร.เซนซ์ ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ "แฟ้มตำรวจซินเจียง" ซึ่งผ่านการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญคนอื่นแล้ว ตีพิมพ์ในวารสารแห่งสมาคมยุโรปเพื่อจีนศึกษา (Journal of the European Association for Chinese Studies) และได้เผยแพร่ภาพผู้ถูกคุมขังทั้งหมดรวมถึงหลักฐานบางส่วนทางโลกออนไลน์