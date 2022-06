รัสเซีย ยูเครน : ปธน.เซเลนสกีประกาศ “ชัยชนะจะเป็นของเรา” แม้รัสเซียยึดดอนบาสใกล้สำเร็จ

เมื่อ 21 นาทีที่ผ่านมา

สงครามพร่ากำลัง

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายเยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต บอกว่าความขัดแย้งในครั้งนี้กลายเป็น "สงครามพร่ากำลัง" หรือ "war of attrition" หรือสงครามที่อาจยืดเยื้อต่อไปอีกนานโดยต่างฝ่ายต่างพยายามทำให้อีกฝ่ายหมดแรงสู้ไป แต่ก็ไม่มีใครยอมแพ้ เลขาธิการนาโตบอกว่า ชาติตะวันตกต้องเตรียมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนยูเครนในระยะยาว

20%

สถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (Institute for the Study of War) บอกว่า หากกองทัพยูเครนจะถอนทัพออกจากเซเวโรโดเนตสก์ ก็ถือเป็นแผนทางยุทธศาสตร์ที่ดี เพราะการเสียเมืองนี้ไปจะเป็นการสูญเสียเชิงสัญลักษณ์เสียมากกว่า