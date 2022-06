รัสเซีย ยูเครน : ศึกษาแผนที่การสู้รบที่ดุเดือดทางตะวันออกของยูเครน

เมื่อ 26 นาทีที่ผ่านมา

เมืองทางตะวันออกหลายแห่งเผชิญการโจมตีอย่างหนัก

จากข้อมูลของสถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (Institute for the Study of War--ISW) กองกำลังรัสเซียกำลังพยายามที่จะควบคุมเมืองเซเวอโรโดเนตสก์ให้ได้ท้้งหมด ปัจจุบันรัสเซียควบคุมเขตที่อยู่อาศัยทุกแห่งในเมืองไว้ได้แล้ว และได้เน้นโจมตีบริเวณโดยรอบเขตอุตสาหกรรมอาซอต (Azot)