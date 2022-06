รัสเซีย ยูเครน : สำรวจกองพันทหารนานาชาติผู้พร้อมพลีชีพเพื่อเอกราชของยูเครน

โอลกา มัลเชฟสกา ผู้สื่อข่าวบีบีซีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังหนึ่งในฐานที่มั่นของกองพันนานาชาติพิทักษ์ดินแดนแห่งยูเครน (The International Legion of Territorial Defence of Ukraine) เพื่อค้นหาว่า ทหารต่างชาติเหล่านี้คือใคร และเหตุใดพวกเขาจึงยอมเสี่ยงชีวิตเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้