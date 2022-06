กลุ่มชาติร่ำรวย 7 ประเทศเปิดตัวโครงการเพื่อโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนคานอิทธิพลของจีน

โครงการความเป็นหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนโลก (Partnership for Global Infrastructure and Investment หรือ PGII) ต่อยอดมาจากแผน "สร้างโลกที่ดีกว่าขึ้นมาใหม่" (Build Back Better World หรือ B3W) ซึ่งกลุ่มผู้นำจี 7 ประกาศในการประชุมสุดยอดที่อังกฤษเมื่อปีที่แล้ว