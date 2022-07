โควิด-19 : จีนจะทำอย่างไรกับนโยบายปลอดโควิดต่อไป

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

เมฆหมอกแห่งความไม่แน่นอน

อัตราการรับวัคซีนในจีนยังต่ำมาก

ปลอดโควิดได้กลายเป็นความท้าทายทางการเมือง

ความซบเซาจากโควิดเกิดขึ้นทุกที่

มีการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียล้อเลียนรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ในหลายประเทศ เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในจีน มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ตอนที่นครเซี่ยงไฮ้ถูกปิดเมืองและไม่มีการส่งอาหาร ประชาชนเริ่มโพสต์คลิปเพลง Do you hear the people sing? จากละครเรื่อง Les Miserables (ชื่อภาษาไทยว่า เหยื่ออธรรม)