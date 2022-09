คอร์กี้ สุนัขทรงเลี้ยงที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 โปรดปราน

ที่มาของภาพ, Tim Graham Photo Library via Getty Images

ในอีกไม่กี่ปีต่อมา ครอบครัวยอร์กก็รับ "เลดี้ เจน" สุนัขคอร์กี้อีกตัวมาเลี้ยงจากผู้เพาะพันธุ์เจ้าเดิม จากนั้นช่วงเทศกาลคริสต์มาสในปี 1936 มีการตีพิมพ์หนังสือเด็กเรื่อง Our Princesses and Their Dogs ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จของราชวงศ์อังกฤษ เพราะเนื้อหาในหนังสือบอกเล่าเรื่องราวของสมาชิกครอบครัวยอร์กกับเหล่าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ต่างไปจาก "ครอบครัวคนธรรมดาสามัญครอบครัวหนึ่ง"