ควีนเอลิซาเบธที่ 2 : พระราชพิธีพระบรมศพยกย่อง “ความมุ่งมั่นในภารกิจ” ตลอดพระชนมชีพ

กษัตริย์ชาร์ลส์ที่สาม พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหญิงแอนน์, เจ้าชายแอนดรูว์, เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด, เจ้าชายวิลเลียม และเจ้าชายแฮร์รี ทรงพระดำเนินตามหลังรถบรรทุกพระบรมศพที่เคลื่อนช้า ๆ ตามเส้นทางเดินยาว (The Long Walk) สู่ปราสาทวินด์เซอร์และโบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ

จากนั้นคณะนักร้องประสานเสียงและผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ ขับขานบทเพลง The Lord is My Shepherd ซึ่งใช้ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของควีนกับเจ้าชายฟิลิปที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ด้วย