คดีโจรกรรมเครื่องราชกกุธภัณฑ์ไอร์แลนด์จากปราสาทดับลินที่ยังเป็นปริศนามานานกว่า 100 ปี

เมื่อ 12 นาทีที่ผ่านมา

อัญมณีที่อยู่ในชุดเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่มีชื่อเรียกว่า Most Illustrious Order of St Patrick ประกอบด้วยชุดเหรียญตราและดาวที่ทำจากเพชรของบราซิล มรกตและทับทิม ซึ่งเดิมเป็นของสมเด็จพระราชินีชาร์ลอตต์ พระราชชนนีของกษัตริย์วิลเลียมที่ 4

หน้าที่ในการดูแลกุญแจตู้นิรภัยจึงตกอยู่ที่เซอร์อาร์เธอร์ วิกเคอร์ส หัวหน้าผู้ดูแลตราประจำตระกูลขุนนางแห่งอัลสเตอร์ (Ulster King of Arms)

ที่มาของภาพ, National Library of Ireland

กษัตริย์ทรงพระพิโรธ

หมอผีและสุสาน

เชื่อกันว่า การเข้ามาช่วยงานในเรื่องนี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเขียนหนังสือเรื่อง The Adventure of the Bruce-Partington Plans (อาจแปลเป็นภาษาไทยว่า การผจญภัญของแผนบรูซ-พาร์ทิงตัน)