สงครามยูเครน : กองทัพรัสเซียกำลังขาดอาวุธ ?

รัสเซียยิงขีปนาวุธอะไรบ้าง

"สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดอย่างหนึ่ง (ในการโจมตีเมื่อไม่นานมานี้) คือ มีการใช้ขีปนาวุธหลากหลายประเภทในการต่อต้านเป้าหมายบนภาคพื้นดินเพิ่มขึ้น" ดักลาส แบร์รี นักวิชาการอาวุโสด้านเครื่องบินรบจาก the International Institute for Strategic Studies (IISS) กล่าว

หลักฐานเชิงประจักษ์คืออะไร

ขีปนาวุธเหล่านี้ใช่ของยูเครนหรือไม่

"ชิ้นส่วนของหัวรบขีปนาวุธที่ระเบิดออกเป็นชิ้นส่วน เช่นที่เห็นคล้ายกับว่าเหมือนของรุ่น S-300 ก็อาจจะทำให้เกิดเศษชิ้นนส่วนคล้าย ๆ กัน ดังนั้น ฉันคิดว่า คำตอบที่ได้อาจจะมีความคลุมเครือ" ซิดาร์ธ โคชัล นักวิจัยจาก the Royal United Services Institute

ด้านเอียน วิลเลียมส์ นักวิชาการจาก the Center for Strategic and International Studies ระบุว่า เขาไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธของยูเครนจะยิงพลาดเป้าในระหว่างการโจมตีครั้งล่าสุด เนื่องจากว่ามีตัวแปรหลายอย่าง ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะสรุปจากภาพถ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ก็ไม่มีความเป็นไปได้ที่การป้องกันทางอากาศของยูเครนจะมีฐานที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง