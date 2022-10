อีลอน มัสก์ ปิดดีลการครอบครองทวิตเตอร์มูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์

เมื่อ 24 นาทีที่ผ่านมา

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ นายมัสก์ได้ทวีตวิดีโอของตัวเองขณะเดินเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของทวิตเตอร์ ในซานฟรานซิสโก โดยแบกอ่างล้างมือกระเบื้อง หรือซิงก์ เข้าไปด้วย เพื่อล้อคำว่าซิงก์ไปกับสำนวนในภาษาอังกฤษที่เขาบรรยายไว้ว่า "let that sink in!" แปลได้ว่า "ดูแล้วจำเอาไว้เลยนะ"