รัสเซีย ยูเครน : ทำไมการควบคุมเมืองแคร์ซอนจึงมีความสำคัญมากต่อสงครามนี้

เมื่อ 35 นาทีที่ผ่านมา

แคร์ซอนอยู่ที่ไหนและทำไมจึงมีความสำคัญ

ความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของแคร์ซอนคืออะไร

สมรภูมิชิงเมืองแคร์ซอนจะเริ่มเปิดฉากได้เร็วแค่ไหน

อย่างไรก็ตาม เบน บาร์รี นักวิจัยอาวุโสด้านการทำสงครามภาคพื้นดินที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงกลยุทธ์ (International Institute for Strategic Studies) กล่าวว่า กองทัพยูเครนเคลื่อนทัพไปยังเมืองแคร์ซอนได้ค่อนข้างช้า

รัสเซียกำลังถอนกำลังจากแคร์ซอนใช่ไหม

สถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (Institute for the Study of War) ระบุว่า รัสเซียกำลังเตรียมตั้งรับหลายจุดภายในเมืองแคร์ซอน และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง