เฮติ : กราดยิง รุมโทรมหญิง เรียกค่าไถ่ ไร้ขือแปในกรุงปอร์โตแปรงซ์

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

"พวกผู้ชายถูกทุบตีและเผาด้วยวัสดุต่างๆ อย่าง พลาสติกที่กำลังละลาย" เกดอน ฌอง จากศูนย์วิเคราะห์และวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน (Centre for Analysis and Research in Human rights) ของเฮติ กล่าว "ผู้หญิงและเด็กหญิงอาจถูกรุมข่มขืน สถานการณ์นี้ทำให้บรรดาญาติต้องรีบหาเงินมาจ่ายค่าไถ่ บางครั้งพวกก่อเหตุลักพาตัวจะโทรศัพท์หาญาติของเหยื่อ เพื่อที่พวกเขาจะได้ยินเสียงขณะที่กำลังมีการข่มขืนอยู่ผ่านทางโทรศัพท์"