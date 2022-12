กูเกิล : คนทั่วโลกค้นหาคำไหนมากที่สุด เพลงอะไร สูตรอาหารไหน ที่คนค้นชื่อมากที่สุดในปี 2022

เมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จนถึงวันที่ 7 ธ.ค. คำที่ค้นทั่วโลกค้นหามากที่สุดในปี 2022 คือคำว่า "Wordle" ซึ่งเป็นเกมทายคำ 5 ตัวอักษร โดยผู้เล่นจะได้รับโอกาสในการทายคำที่ถูกต้อง 5 ครั้ง ขณะที่คำว่า "India VS England" คือคำที่ถูกค้นมากเป็นอันดับที่ 2 คาดว่า น่าจะเกี่ยวกับการแข่งขันคริกเก็ตชิงแชมป์โลกระหว่างทีมชาติอินเดียและทีมชาติอังกฤษ โดยกีฬาคริกเก็ตเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมใน 2 ชาตินี้

คนค้นข่าวยูเครนมากที่สุด

ปูติน ติดอันดับ 4 หมวดบุคคล

เพลงดังจากหลายประเทศ

สำหรับหมวดเพลงปีนี้มีเพลงจากหลายประเทศติดอยู่ใน 5 อันดับแรก เพลงที่มีคนค้นชื่อมากเป็นอันดับแรกคือเพลง "Tak Ingin Usai" ผลงานของ Keisya Levronka นักร้องสาววัย 19 ปีจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีคนเข้าชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ทางยูทิวบ์มากกว่า 145 ล้านครั้งแล้ว อันดับ 2 คือเพลง "Pasoori" เป็นการร้องคู่กันของนักร้องชาวปากีสถาน 2 คนคือ Ali Sethi และ Shae Gill อันดับ 3 คือ "Glimpse of Us" ผลงานของ Joji นักร้องลูกครึ่งออสเตรเลีย-ญี่ปุ่น อันดับ 4 คือ "Satru 2" ผลงานของศิลปินชาวอินโดนีเซีย 2 คนคือ Denny Caknan และ Happy Asmara และชื่อเพลงที่คนค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ 5 เป็นภาษาญี่ปุ่น คือ "ミックスナッツ" ผลงานของวง Official Hige Dandism