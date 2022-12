ฟันฮิปโป กำลังกลายเป็นชิ้นส่วนจากสัตว์ป่าที่นักลักลอบสนใจค้าแทนงาช้าง

เมื่อ 34 นาทีที่ผ่านมา

ส่วนต่าง ๆ ของฮิปโปยังสามารถนำไปขายภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora --CITES) หรือ ไซเตส ได้ด้วย แต่การขายในต่างประเทศต้องมีใบอนุญาตการส่งออก