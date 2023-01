รัสเซีย ยูเครน : สองนักข่าวอาวุโสร่วมวิเคราะห์ สงครามยูเครนในปี 2023 จะเป็นอย่างไร

มีท่าทีว่า ปธน. ปูติน จะเหนื่อยล้าบ้างไหม

แล้วชาวยูเครนล่ะ พวกเขาจะสู้ต่อไหม

ต่างชาติจะสนับสนุนยูเครนน้อยลงไหม

แรงสนับสนุนในรัสเซียล่ะ ?

หากคุณอยากจะรู้ว่ารัสเซียในปี 2023 เป็นอย่างไร ต้องเอานักเขียนอย่างจอร์จ ออร์เวลล์ กับลูอิส แคร์รอลล์ มาผสมกัน เป็นส่วนผสมที่แปลกประหลาดระหว่างนิยายเรื่อง 1984 และ Alice Through the Looking Glass โดยทุกอย่างมันกลับตาลปัตรไปหมด สงครามคือสันติภาพ และความไม่รู้คือความแข็งแกร่ง