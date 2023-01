ฟิลิปปินส์ เผชิญภาวะขาดแคลนหอม ราคาสูงกว่าหมู ไก่ วัว และค่าแรงขั้นต่ำ

นิโคลัส มาปา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่ธนาคาร ING ผู้อาศัยอยู่ที่กรุงมะนิลา บอกว่า ร้านอาหารบางร้านถึงขั้นยกเลิกเมนูที่มีหัวหอมเป็นส่วนประกอบ เจ้าของธุรกิจบางคนต้องหันไปหาทางเลือกอื่น อย่างพ่อครัวชื่อ แจม เมลเคอร์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์มรดกด้านอาหารของฟิลิปปินส์ "Movement to Preserve the Culinary Heritage of the Philippines" หันไปใช้หัวหอมชนิดที่เป็นพันธุ์ประจำถิ่นชื่อ lasona แทน โดยมีรสชาติต่างไปและก็ขนาดเล็กเท่าลูกองุ่น