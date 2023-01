ผู้อพยพชาวอินเดียที่กลายเป็นเจ้าของชิปเพนเดลส์ คลับชายเต้นเปลื้องผ้าในสหรัฐฯ

สกอตต์ แม็กโดนัลด์ ผู้ร่วมเขียนหนังสือเรื่อง Deadly Dance: The Chippendales Murders (อาจแปลเป็นไทยได้ว่า ระบำมรณะ : ฆาตกรรมชิปเพนเดลส์) ในปี 2014 กล่าวว่า "คนส่วนใหญ่คงคิดว่า ผู้ก่อตั้งชิปเพนเดลส์เป็นคนที่ชอบสังสรรค์ ชอบออกไปข้างนอก ไล่ตามผู้หญิง เล่นยา และดื่มหนัก" แต่เขากล่าวเพิ่มเติมว่า "สตีฟเป็นผู้ชายที่อยู่ในกรอบและสงบเสงี่ยมโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างแบรนด์ระดับโลกให้เป็นคู่แข่งของดิสนีย์, เพลย์บอย และโปโล"

นาตาเลีย เมห์ลแมน เพทราเซลา นักประวัติศาสตร์กล่าวว่า เขาเป็น "ส่วนพิเศษในเรื่อง" เธอเป็นเจ้าของพอดแคสต์ Welcome to Your Fantasy (อาจแปลเป็นไทยได้ว่า ยินดีต้อนรับสู่จินตนาการของคุณ) ซึ่งได้พูดถึงมรดกที่ชิปเพนเดลส์ทิ้งไว้ บาเนอร์จี เป็นผู้ชายสวมแว่น รูปร่างเตี้ยล่ำ ผิวสีน้ำตาล ขัดกับหนุ่มในจินตนาการที่ทางคลับของเขานำเสนอ "ผู้ชายแคลิฟอร์เนีย ผมสีทอง ผิวขาว"