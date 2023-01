ไทรี นิกเคิลส์ : ชายอเมริกันผิวดำที่ถูกตำรวจผิวดำ 5 นาย ทำร้าย ก่อนตายที่โรงพยาบาล

เมื่อ 31 นาทีที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นสมาชิกของหน่วยพิเศษที่รู้จักกันในชื่อสกอร์เปียน (Scorpion) ซึ่งย่อมาจาก "ปฏิบัติการอาชญากรรมตามท้องถนนเพื่อฟื้นฟูสันติภาพในชุมชนของเรา" (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods)