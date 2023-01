โควิด-19 : จำนวนรูปอนาจารเด็กเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า ช่วงล็อกดาวน์

ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. National Center for Missing and Exploited Children) ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเรื่องนี้แต่ก็บอกว่ามีเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเพิ่มขึ้นในปี 2021 มูลนิธิเด็ก CyberTipline ในสหรัฐฯ ได้รับรายงานเรื่องนี้ 29.4 ล้านกรณี เพิ่มจาก 21.7 ล้านในปี 2020