รัสเซีย ยูเครน : รมว.กลาโหมยูเครน ระบุ รัสเซียวางแผนโจมตีใหญ่ 24 ก.พ. วันครบรอบ 1 ปีการรุกราน

เมื่อ 45 นาทีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ การโจมตีนี้ยังเป็นการฉลองวันพิทักษ์ปิตุภูมิ (Defender of the Fatherland Day) ของรัสเซีย ซึ่งตรงกับ 23 ก.พ. นี้และมีการเฉลิมฉลองให้กับกองทัพด้วย

แต่มีการมองกันว่า รัสเซียจะบุกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฝ่ายยูเครนก็จะบุกโต้กลับ สถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (Institute for the Study of War--ISW) ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ระบุเมื่อไม่นานนี้ว่า รัฐบาลรัสเซียอาจพยายาม "ปฏิบัติการที่เด็ดเดี่ยว" และเปิดฉาก "บุกครั้งใหญ่" ในทางตะวันออก