แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย : สังคมไม่พอใจตึกใหม่ที่อ้างรับมือแผ่นดินไหวได้กลับถล่ม

ไม่ทำตามกฎเกณฑ์

ทำไมบังคับให้ทำตามกฎไม่ได้

นี่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มานานแล้ว โดยข้อมูลจากสหภาพหอการค้าวิศวกรและสถาปนิกตุรกี (Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects' Chamber of City Planners) ชี้ว่า มีอาคารถึง 75,000 แห่งที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวทางตอนใต้ของตุรกี ที่ได้รับนิรโทษกรรมด้านการก่อสร้าง