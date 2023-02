Physical 100 ร้อยแกร่งแข่งอึด : เรียลิตีส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีใต้รูปแบบใหม่ที่กำลังครองใจชาวโลก

รายการประเภทนี้มีหลายรูปแบบด้วยกัน อาทิ เกมโชว์ การประกวดความสามารถ และการตามติดชีวิตผู้คน ซึ่งส่วนใหญ่มีเนื้อหาสนุกสนาน และบ่อยครั้งเป็นรายการที่มีแขกรับเชิญชื่อดังมาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น รายการ My Little Old Boy ที่เหล่าคนดังมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกชายตัวเอง