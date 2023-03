นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ไม่ยอมทิ้งชายผู้ช่วยชีวิตในอินเดีย

เมื่อ 13 นาทีที่ผ่านมา

นกกระเรียนสายพันธุ์นี้ถือว่า มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable--VU) ตามบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union of conservation or Nature and Natural Resources--IUCN)