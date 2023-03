รัสเซีย ยูเครน : กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรบอกว่าทหารกองหนุนรัสเซียใช้พลั่วต่อสู้

เมื่อ 28 นาทีที่ผ่านมา

ขณะที่สถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (Institute for the Study of War--ISW) ระบุว่า กองทัพรัสเซียดูเหมือนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในการปิดล้อมเมืองบักห์มูต