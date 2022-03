LGBTQ+: “ปันปัน แพนไจน่า ฮีลส์” “แดร็กควีน” ไทย ไปเวทีโลก

เมื่อ 46 นาทีที่ผ่านมา

แพนไจน่า ฮีลส์ ไม่ใช่ชื่อแดร็กควีนคนไทยที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่เธอเป็นที่พูดถึงในระดับนานาชาติ หลังจากเป็นผู้ชนะถึง 2 ครั้งในการแข่งขันรายการ RuPaul's Drag Race UK vs The World ที่ออกอากาศทางช่อง BBC Three ในสหราชอาณาจักร เธอเป็นตัวแทนคนไทยและชาวเอเชียคนแรกในรายการ เฟ้นหาสุดยอดแดร็กควีนนี้