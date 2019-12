กฟผ. ชี้จีนสร้างโรงไฟฟ้าแต่ต้องได้มาตรฐานตะวันตก

Image copyright BBC thai คำบรรยายภาพ โรงไฟฟ้าถ่านหินมัตสึอุระ ที่เมืองนางาซากิ เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่กระทรวงพลังงานพาคณะสื่อมวลชนของไทยเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น

ก.พลังงาน-กฟผ.เผยจีนจะใช้มาตรฐานตะวันตกในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้ไทย เปรียบไม่ต่างกับ "ไอโฟน" มาตรฐานอเมริกันแต่ผลิตในจีน

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. ให้สัมภาษณ์ในระหว่างนำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปดูโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ประเทศญี่ปุ่น โดยกล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเดินทางไปดูงานที่ญี่ปุ่นขณะที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะสร้างจะดำเนินการโดยบริษัทจากจีน ว่า "อุปกรณ์สำคัญจะใช้ของตะวันตกทั้งหมด แม้นผลิตในจีน แต่จะต้องมีขั้นตอนมาตรฐานตะวันตก ไม่ต่างจากไอโฟน ที่มาตรฐานอเมริกาแต่ผลิตในจีน"

ด้านนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงานต้องการใช้เทคโนโลยีสะอาด การบริหารจัดการรอบโรงไฟฟ้าที่สะอาด เป็นมิตรกับชุมชน แม้จะเป็นบริษัท จีนเป็นผู้ก่อสร้าง แต่ต้องใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี USC (ultra-supercritical coal power plant) ตามที่กระทรวงต้องการ

ตามข้อมูลของ กฟผ. USC เป็นการผลิตไอน้ำแบบแรงดันเหนือวิกฤติ ทำให้การเผาไหม้ถ่านหินแบบ USC มีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 45 ขณะที่โรงไฟฟ้าแบบเก่าที่ผลิตไอน้ำแบบแรงดันต่ำกว่าวิกฤติ (subcritical) จะมีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-38 โดยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี USC จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ 30 และยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าด้วยปริมาณถ่านหินที่เท่ากัน

Image copyright BBC thai คำบรรยายภาพ บรรยากาศรอบ ๆ โรงไฟฟ้าถ่านหินมัตสึอุระ ที่เมืองนางาซากิ

เมื่อปีที่แล้ว กฟผ. ได้เผยแพร่รายละเอียดการชี้แจงต่อกลุ่มกรีนพีซ กรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดในการก่อสร้าง 3.2 หมื่นล้านบาท เป็นบริษัทจากจีนว่ากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศแนวทางและคู่มือด้านสิ่งแวดล้อมในการลงทุนและความร่วมมือต่างประเทศ (Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Co-operation) ที่มีผลกับกิจการทุกประเภทที่ดำเนินงานนอกประเทศจีน และออกบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2556 นั้น มุ่งเน้นให้บริษัทของจีนที่ดำเนินโครงการในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ตั้งโครงการอย่างเคร่งครัด มิได้ห้ามบริษัทของจีนพัฒนาโครงการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด