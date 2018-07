สื่อทั่วโลกพร้อมใจรายงานการพบตัวทีมหมูป่าทั้ง 13 คน

태국 북부 치앙라이의 한 동굴에 놀러 갔다가 실종된 청소년 축구팀 선수들 기억하시죠? 축구팀 선수 12명과 코치 1명 등 13명이 실종 열흘만에 살아있는 것으로 확인됐습니다. 정말 다행이네요! @bbcthai를 클릭하시면 태국 현지에서 전해드리는 소식을 볼 수 있습니다. 구조 작업까지 무사히 이뤄지길 기원합니다 🙏 #태국 #치앙라이 #동굴 #축구팀 #생존 #기적 #다행이다

