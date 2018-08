Image copyright NBC คำบรรยายภาพ ลีลาสุดเหวี่ยง มั่นใจประสานเป็นหนึ่งเดียวกับคู่เต้นวัย 35 ปี ทำให้คณะกรรมการและผู้ชมรายการโทรทัศน์ อเมริกา ก็อตทาเลนต์ จนทำให้คู่ได้รับการกดปุ่ม โกลเด้น บัซเซอร์

จากครอบครัวยากจนขาดโอกาส ผ่านจุดพลิกผันหลังพบรักกับทหารหนุ่มอเมริกันที่เดินทางมาไทยในช่วงสงครามเวียดนาม สู่การสร้างครอบครัวในต่างแดน เป็นลมใต้ปีกสามีจนเขาจบดอกเตอร์ ในวันนี้ ควิน บอมเมลเจ ทุ่มเทกับสิ่งที่รัก นั่นคือการเต้นลีลาศ โดยไม่ยอมให้อายุมาเป็นอุปสรรคหยุดความฝัน

ลีลาสุดเหวี่ยง ท่วงท่าที่มั่นใจประสานเป็นหนึ่งเดียวกับคู่เต้นวัย 35 ปี ทำให้คณะกรรมการและผู้ชมรายการโทรทัศน์ อเมริกา ก็อตทาเลนต์ ถึงกับประหลาดใจว่า ทำไม "ควิน บอมเมลเจ" ในวัย 71 ปี จึงเต้นได้อย่างสง่างามคล่องแคล่ว และตอนนี้คลิปการแสดงของเธอและมิชา วลาซอฟ คู่เต้นในรอบที่ทั้งคู่ได้รับการกดปุ่ม โกลเด้น บัซเซอร์ มีผู้ชมไปแล้วเกือบ 1.5 ล้านครั้ง

ควินบอกกับบีบีซีไทยว่ากว่าที่เธอจะก้าวมาถึงจุดนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้องผ่านอะไรมาหลายอย่าง แต่ก็ดีใจและภูมิใจที่ได้รับทราบว่ามีคนไทยจำนวนมากสนับสนุนและส่งกำลังใจไปให้ แน่นอนว่าการยกมือไหว้ของเธอบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ทำให้คนดูทั่วโลกรู้ทันที่ว่าเธอมาจากประเทศไทยอย่างแน่นอน ซึ่งเธออธิบายว่า "ไม่รู้จะขอบคุณคณะกรรมการและคนดูอย่างไร การไหว้นี่แหละคือสิ่งที่จะทดแทนคำขอบคุณในฐานะที่ฉันก็คือคนไทยคนหนึ่ง"

ในหนึ่งชั่วโมงของการสนทนากับ ควิน หรือที่คนใกล้ชิดเรียกติดปากว่า "คิม" ทำให้ทราบว่าเธอมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่าง ก่อนที่เธอจะกลายเป็นขวัญใจคนไทยและชาวโลกที่รับชมรายการแสดงความสามารถชื่อดังรายการนี้

1.ความจนสอนให้อดทนและเข้มแข็ง

เมื่อ 71 ปีที่แล้ว เด็กหญิงควิน โพธิ์รส เกิดมาในครอบครัวชาวนาในอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคราม ฐานะทางบ้านแร้นแค้นและต้องปากกัดตีนถีบ แต่ความยากลำบากในชีวิตที่ต้องเผชิญสอนให้เธออดทนและเข้มแข็งจนทุกวันนี้ ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือพ่อของเธอเอง

"คุณพ่อบอกเสมอว่า เราสามารถทำได้ อย่ารอให้ใครมาบอกให้เราทำ เราทำได้อยู่แล้ว"

เมื่อถามว่าอาชีพในฝันเมื่อครั้งยังเด็กของเธอคืออะไร เธอตอบว่า "ในตอนนั้นก็อยากเป็นอะไรเรื่อย ๆ ตามประสาเด็ก อยากเป็นทนายบ้าง พอได้มีโอกาสดูทีวีขาวดำแล้วเห็นดารา นักแสดง นักเต้นรำก็อยากจะเต้นเป็นและเป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างนั้นบ้าง แต่นั้นก็เป็นแค่ความฝัน"

เธอเล่าด้วยว่าในความเป็นจริงแล้ว ชื่อ "ควิน" ที่อาจฟังดูเก๋ นั้น เป็นชื่อที่ได้มาอย่างไม่ตั้งใจตั้งแต่ตอนที่พ่อไปแจ้งเกิด เธอบอกอย่างขำ ๆ ว่า พ่อตั้งใจจะต้ังชื่อให้เธอว่า "คิม" แต่ในใบเกิดกลับสะกดว่า "ควิน" เมื่อนึกย้อนกลับไปแล้วเธอบอกว่าดีเหมือนกันที่มีชื่อไม่เหมือนใคร

2.รักระหว่างรบสู่ชีวิตบนแผ่นดินใหม่

การทำนาอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ ในวัย 20 กว่าปี เธอจึงตัดสินใจเดินทางจากบ้านเกิดไปทำงานใน จ.อุดรธานี ซึ่งขณะนั้นทั้งคึกคักและมีชีวิตชีวา เนื่องจากสหรัฐฯ ได้มาตั้งฐานทัพอากาศที่นั่นในช่วงสงครามเวียดนาม

ขณะเดียวกัน "ริค บอมเมลเจ" ทหารเกณฑ์นายหนึ่งก็ถูกส่งมารับใช้ชาติ คนทั้งสองพบรักกันที่อุดรธานีในห้วงที่ภูมิภาคนี้กำลังเกิดสงครามความขัดแย้ง

เมื่อริคสิ้นสุดภารกิจต้องกลับประเทศ เขาให้สัญญาว่าจะพาเธอไปอยู่ที่สหรัฐฯ ด้วยกัน แต่ขอให้รอจนเขาสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยก่อนเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งนี่กลายเป็นบททดสอบ "ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน" เมื่อทุกอย่างพร้อมเธอก็ย้ายไปอยู่ในสหรัฐฯ ด้วยวีซ่าคู่หมั้น ก่อนจะแต่งงานและสร้างครอบครัวด้วยกันที่สหรัฐฯ เมื่อ 46 ปีก่อน ซึ่งเธอบอกว่า "นี่คือดินแดนแห่งโอกาส"

3.ได้เวลาทำตามฝัน

ปัจจุบัน ริค สามีของเธอเป็นอาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน (Communications) ของวิทยาลัยโรลลินส์ ในเมืองวินเทอร์ ปาร์ค รัฐฟลอริดา เขาได้รับปริญญาโทและเอกหลายใบ และยังเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับบริษัทชื่อดังหลายแห่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ ควินเองเป็นส่วนในแรงผลักดันสนับสนุนด้านการศึกษาของสามี และยังดูแลลูกและหลานด้วย

ควินบอกว่าตัวเองเป็นคนมีพลังมาก จึงใช้เวลาว่างฝึกเล่นกีฬาเทนนิสอาชีพจนได้เป็นผู้สอนเทนนิส เธอโลดแล่นอยู่บนคอร์ทเทนนิสอยู่กว่า 25 ปี ก่อนจะถึงจุดเปลี่ยนแปลง ขณะที่ลูกเธอก็เจริญรอยตามในการเป็นนักกีฬาเทนนิสซึ่งเป็นแชมป์ในหลายรายการ

"การที่ต้องใช้เวลาฝึกซ้อมและเล่นเทนนิสกลางแจ้งเป็นเวลานาน ๆ ทำให้ผิวหนังเริ่มมีปัญหาก็เลยไปปรึกษาคุณหมอเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนัง คุณหมอเลยแนะนำว่าให้หยุดตีเทนนิสไปก่อน"

Image copyright BBC Thai คำบรรยายภาพ ริค (ซ้าย) บอกว่าเขาเป็นแค่นักเต้นลีลาศตามโอกาสสำคัญ ๆ เท่านั้น ถ้าจะให้เต้นแข่งขันอย่างจริงจังคงต้องหาคู่เต้นคนใหม่ที่หนุ่มกว่า

"ในระหว่างนั้นไม่รู้จะทำอะไรดี เลยลองหากิจกรรมออกกำลังกายอย่างอื่นดู ก็มาเจอกับการเต้นลีลาศนี่แหละที่ใช่ที่สุด"

4.เมื่อใจและกาย พร้อมอายุก็ไม่ใช่อุปสรรค

ขณะนั้นควินอายุ 60 ปีแล้ว และไม่เคยเรียนเต้นลีลาศมาก่อน แต่เมื่อลองแล้วก็ตกหลุมรักทันที สามีและเธอชื่นชอบการเต้นลีลาศทั้งคู่ แต่ริคบอกว่า "เขาเป็นแค่นักเต้นลีลาศตามโอกาสสำคัญ ๆ เท่านั้น ถ้าจะให้เต้นแข่งขันอย่างจริงจังคงต้องหาคู่เต้นคนใหม่ที่หนุ่มกว่า" ซึ่งควินก็เฟ้นหาคู่เต้นอายุราว 30 ปี และเริ่มแข่งขันลีลาศจนคว้ารางวัลในหลายเวที

"อย่าได้แคร์ตัวเลข (อายุ) อยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้มีความหมายและสนุกไปกับมัน" เธอบอกถึงแรงจูงใจในการกระตุ้นตัวเองให้สู่ทางเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Image copyright THIERRY ORBAN/Sygma via Getty Images คำบรรยายภาพ ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจในการเต้นของควิน คือ ไมเคิล แจ็คสัน และ มิชา คู่เต้นคนปัจจุบันของเธอ ในขณะที่มิชาบอกว่า"ควิน คือแรงบันดาลใจ เขาชื่นชมทั้งความสามารถและชื่นชมที่เธอไม่ให้อายุมาเป็นอุปสรรคในการเต้นลีลาศ"

คู่เต้นคนล่าสุดของเธอบนเวทีอเมริกา ก็อตทาเลนต์ คือ มิชา วลาซอฟ อายุ 35 ปี บอกกับบีบีซีว่า ควิน คือแรงบันดาลใจ เขาชื่นชมทั้งความสามารถและชื่นชมที่เธอไม่ให้อายุมาเป็นอุปสรรคในการเต้นลีลาศ

ควินและมิชา เป็นคู่นักเต้นร่วมกันมา 5 ปีแล้ว และร่วมกันคว้าแชมป์ในรายการ World Pro Am Rhythm Champions ถึง 4 สมัย (ปัจจุบันรายการดังกล่าวชื่อ the United States Pro Am Rhythm Champions) และขณะนี้ทั้งคู่ฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อให้ได้เข้ารอบแสดงสด หรือ ไลฟ์โชว์ ของอเมริกา ก็อตทาเลนต์ ซีซันที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ส.ค.นี้

Image copyright @quinandmisha/Facebook via Instagram คำบรรยายภาพ อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นเคล็ดลับความแข็งแรง

ถามว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ยังดูสาวและเต้นได้อย่างน่าทึ่ง เธอบอกว่าเธอออกกำลังกายและซ้อมเต้นกับมิชาทุกวัน วันละ 3 - 5 ชั่วโมง เธอมักรับประทานผักสดผลไม้ในปริมาณมาก และทำอาหารโดยไม่เน้นสารปรุงแต่ง แน่นอนว่าอาหารอีสานเป็นหนึ่งในเมนูประจำ เพราะพริก มีสารแคปไซซิน มีประโยชน์ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดตามข้อและช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงาน

ก่อนจบบทสนทนา ควินเผยความฝันในอนาคตว่า เมื่ออายุ 80 ปี เธอตั้งใจจะกระโดดร่มดิ่งพสุธา (Skydiving) ให้ได้ ซึ่งในวันนั้นทุกคนอาจจะเห็นเธอทำอะไรที่น่าทึ่งผ่านโทรทัศน์อีกครั้ง

"ตอนเด็กฉันอาจจะอยากเป็นคนมีชื่อเสียง อย่างคนที่เห็นในโทรทัศน์ขาวดำที่บ้านนอก แต่มาถึงวันนี้ ฉันไม่ขอเป็นใคร เป็น ควิน ในแบบนี้ดีที่สุด"