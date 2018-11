Image copyright Getty Images

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ หลานชายนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซื้อนิตยสารฟอร์จูนของสหรัฐฯ ด้วยเงินเกือบ 5 พันล้านบาท เพื่อลงทุนส่วนตัว ตั้งเป้าเป็นแบรนด์สื่อธุรกิจชั้นนำของโลก

บทความบนเว็บไซต์ฟอร์จูนเขียนโดยแอนดรูว์ นูสกา ระบุว่า บริษัทเมเรดิธ (Meredith) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเดส์มอยส์ รัฐไอโอวา ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า ทางบริษัทได้ตกลงขายนิตยสารฟอร์จูนมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 4.96 พันล้านบาท ให้กับบริษัทฟอร์จูน มีเดีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นของนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ บุตรชายของนายสุเมธ เจียรวนนท์ (พี่ชายต่างมารดาของนายธนินท์ซึ่งรับผิดชอบธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในอินโดนีเซีย) ซึ่งเป็นประธานบริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยธุรกรรมการซื้อขายนี้ซึ่งเป็นการลงทุนส่วนตัวของนายชัชวาลย์ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีนี้

ด้านเจ้าหน้าที่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ชี้แจงกับบีบีซีไทยว่า ธุรกรรมดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ แต่เป็นการซื้อส่วนตัว

เมเรดิธ ซื้อไทม์ อิงก์ (Time Inc.) ในเดือน ม.ค. ด้วยมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 5.95 หมื่นล้านบาท สองเดือนต่อมา ทางบริษัทได้ประกาศว่า จะขายแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดบางส่วนของไทม์ อิงก์ ได้แก่ นิตยสารไทม์ (Time), ฟอร์จูน (Fortune), มันนี (Money), และสปอร์ต อิลลัสเตรเต็ด (Sport Illustrated) จากนั้นในเวลาต่อมาได้ขายนิตยสารไทม์ให้กับนายมาร์ก เบนิออฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซลส์ฟอร์ซ (Salesforce) และลีนน์ ภรรยาของเขา ด้วยราคา 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 6.28 พันล้านบาท

นิตยสาฟอร์บส์ รายงานว่า ตระกูลเจียรวนนท์ เป็นตระกูลที่ร่ำรวยเป็นอันดับ 4 ของทวีปเอเชีย เป็นเจ้าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ หนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีทรัพย์สิน 3.66 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1.21 ล้านล้านบาท โดยปี 2017 ที่ผ่านมามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 2.98 แสนล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทผิงอัน (Ping An) บริษัทประกันของจีนเพิ่มขึ้น จากการที่ผลตอบแทนพันธบัตรและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

คำบรรยายภาพ นายอลัน เมอร์เรย์ จะยังคงเป็นประธานและจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิตยสารฟอร์จูน หลังถูกขายให้กับนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ฟอร์บส์ ระบุว่า ธุรกิจของตระกูลเจียรวนนท์ เริ่มขึ้นในปี 1921 เมื่อนายเจี่ย เอ็กชอ และนายชนม์เจริญ เจียรวนนท์ สองพี่น้องได้เปิดร้านขายเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้ามาจากจีนให้แก่เกษตรกรไทย ปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์นำโดยนายธนินท์ บุตรชายของนายเจี่ย เอ็กชอ โดยนายธนินท์เป็นประธานอาวุโส และครองส่วนแบ่งทรัพย์สินร่วมกับพี่น้อง 3 คน และญาติคนอื่น ๆ หลังจากที่ดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมานาน 48 ปี เมื่อเดือน ม.ค. ปีที่แล้ว นายธนินท์ได้ให้นายสุภกิต บุตรชายคนโตวัย 53 ปี ดำรงตำแหน่งประธาน และนายศุภชัย บุตรชายคนเล็กวัย 50 ปี ดำรงประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อจากเขา

ในบรรดาพี่น้องของนายธนินท์ 4 คนรวมทั้งตัวนายธนินท์ด้วย เรียงตามลำดับอายุดังนี้ นายจรัญ, นายมนตรี, นายสุเมธ และนายธนินท์

นายชัชวาลย์ ซึ่งเป็นบุตรชายของนายสุเมธ ระบุในแถลงการณ์ว่า "วิสัยทัศน์ของเราคือการทำให้ฟอร์จูนเป็นแบรนด์สื่อธุรกิจชั้นนำของโลก เข้าถึงได้และสัมพันธ์กับโลก ด้วยความต้องการข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจที่มีคุณภาพสูงกำลังเพิ่มสูงขึ้น และด้วยการที่เราให้คำมั่นที่จะลงทุนในเทคโนโลยีและการทำงานด้านวารสารศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมต่อไป เราเชื่อมั่นว่า ผลกำไรจะเติบโตทั้งในด้านของการสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดงานเกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆ"

คำบรรยายภาพ ฟอร์จูน มีการจัดประชุมประจำปีหลายงานด้วยกัน รวมถึง โกลบอล ฟอรัม (Global Forum) และการประชุมสุดยอดผู้หญิงทรงอิทธิพลที่สุดในโลก (Most Powerful Women Summit)

ทั้งนี้ นิตยสารฟอร์จูน เป็นที่รู้จักในการได้รับสิทธิ์ให้จัดอันดับหลายอย่าง รวมถึง ฟอร์จูน 500 (Fortune 500) หรือ บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 500 อันดับแรก, 100 บริษัทที่ดีที่สุดในโลก (100 Best Companies), ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก (World's Most Powerful Women), บริษัทที่มีผู้ชื่นชอบมากที่สุดในโลก (World's Most Admired Companies) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมประจำปีหลายงานด้วยกัน รวมถึง โกลบอลฟอรัม (Global Forum), การประชุมสุดยอดผู้หญิงทรงอิทธิพลที่สุดในโลก (Most Powerful Women Summit)

โดยนายอลัน เมอร์เรย์ ประธานนิตยสารฟอร์จูนจะได้ทำหน้าที่ประธานต่อไป และจะได้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิตยสารฟอร์จูนด้วย หลังถูกขายให้กับนายชัชวาลย์ โดยนายเมอร์เรย์ ระบุในแถลงการณ์ว่า "ผมรู้สึกยินดีที่ได้ผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของฟอร์จูน ที่เชื่อมั่นในพันธกิจ, เห็นคุณค่าของความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ, ต้องการลงทุนในการทำงานด้านวารสารศาสตร์ของเรา และคิดว่าฟอร์จูน เป็นแบรนด์ชั้นนำที่ให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและข้อมูลรอบโลกได้"