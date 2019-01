คำบรรยายภาพ

งาน 'We Care About You' จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงแก่นักท่องเที่ยวจีน 10,000 คน พร้อมกับทำสถิติโลก 'จัดทำข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก'