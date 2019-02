Image copyright Getty Images

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส์ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และทรงเป็นพระเชษฐภคินี (พี่สาว) ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Image copyright Getty Images

Image copyright Getty Images

การศึกษา

ข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ เอ็มไอที ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวเคมี จากนั้นทรงศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส

การสมรสและสละฐานันดรศักดิ์

เมื่อปี พ.ศ. 2515 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระอิสริยยศขณะนั้น) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับนายปีเตอร์ แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน ในพระบรมหาราชวังตามราชประเพณีไทย แล้วเสด็จประทับที่สหรัฐฯ โดยทรงเปลี่ยนพระนามเป็น จูลี เจนเซน (Julie Jensen) ทั้งคู่มีบุตร-ธิดารวม 3 คน ได้แก่

คุณพลอยไพลิน เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ปัจจุบัน สมรสกับนายเดวิด วีลเลอร์ และมีบุตรชายสองคน

คุณพุ่ม เจนเซน (ภูมิ เจนเซน) เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 และถึงแก่อนิจกรรมในเหตุคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งขณะเกิดเหตุคุณพุ่มกำลังเล่นเจ็ตสกีอยู่บริเวณโรงแรมที่พักในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สิริอายุ 21 ปี

คุณสิริกิติยา เจนเซน (ใหม่ เจนเซน) เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2528 ปัจจุบันรับราชการในกรมศิลปากร โดยทำงานด้านประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ

การเสด็จนิวัตประเทศไทยและพระกรณียกิจ

Image copyright Getty Images

ในปี พ.ศ. 2541 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงหย่ากับนายปีเตอร์ เจนเซน แล้วเสด็จนิวัตประเทศไทยและประทับอยู่เป็นการถาวรเมื่อปี พ.ศ. 2544

นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการช่วยเหลือราษฎร และให้โอกาส ผู้พิการ เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งทรงงานด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยในระดับนานาชาติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระดำริให้ก่อตั้งโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยทรงรับเป็นองค์ประธาน เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงาน องค์กร ชุมชนต่าง ๆ ตามพระปณิธาน "ทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด"

นอกจากนี้ ยังมี "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น" ซึ่งให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัว และปัญหายาเสพติด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่มากถึง 31 ล้านคน

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขณะเสด็จไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี 2009

นอกจากนี้ ยังทรงสนพระทัยในศิลปะด้านการแสดง โดยทรงมีผลงานการแสดงทั้งละครและภาพยนตร์ เช่น ละครเรื่อง กษัตริยา และ ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน รวมทั้งภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ...เดียวกัน และ มายเบสต์บอดีการ์ด เป็นต้น

ส่วนผลงานอื่น ๆ ได้แก่ รายการทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้ และรายการพรินเซสไดอารี (Princess Diary) รวมทั้งยังทรงมีผลงานเพลงหลายชิ้น เช่น เพลงประจำโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ...เดียวกัน เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง มาย เบส บอดี้การ์ด นอกจากนี้ยังทรงโปรดการโพสต์คลิปวิดีโอที่ทรงขับร้องเพลงเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์เพื่อประทานพรแก่ประชาชนเนื่องในเทศกาลแห่งความสุขด้วย