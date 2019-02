อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้ ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงได้รับการเสนอพระนามเป็นนายกฯ ในบัญชีของ ทษช.

ผู้เชี่ยวชาญชี้เกมการเมืองล่าสุดของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ที่เสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อ ของพรรค นับเป็นแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองอันยากจะคาดเดาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

นายเดวิด สเตร็คฟัส นักวิชาการอิสระ ผู้เขียนหนังสือ Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason, and Lèse-Majesté บอกกับบีบีซีไทยว่า การเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค ไทยรักษาชาติ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร นั้น จะสั่นคลอนวงการการเมืองไทยอย่างยากที่จะคาดเดาว่าผลที่จะเกิดตามมาจะเป็นอย่างไร

Image copyright Reuters

"การที่มีคนที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในการเมืองไทย" นายสเตร็คฟัส กล่าว

นักวิชาการรายนี้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กองทัพได้อ้างตัวว่าทำหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นเวลาช้านาน และทั้งสองสถาบันนี้ก็มีความสำคัญมากขึ้นตลอด 60 ปีที่ผ่านมา

ประยุทธ์ จะกล้าวิจารณ์คู่แข่งหรือไม่

นายสเตร็คฟัส ตั้งคำถามว่า หากทูลกระหม่อมฯ เป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน จะกล้าวิพากษ์วิจารณ์พรรคไทยรักษาชาติหรือไม่

"ดังนั้นมันจึงถือเป็นเรื่องแปลกที่หัวหน้าคณะรัฐประหาร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน จะแข่งขันกับทูลกระหม่อมฯ เนื่องจากกองทัพและบรรดาผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างสูง ต่างพยายามปราบปรามใครก็ตามที่ถูกมองว่าดึงเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเมือง"

Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI

เป็นปรากกฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ด้าน ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มองว่า การตัดสินใจรับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของ พล.อ.ประยุทธ์ นั้น น่าจะเป็นเพราะ ผู้ที่เคยเป็นแคนดิเดตอีกสองคนของพรรคพลังประชารัฐได้ถอนตัวไปแล้ว หาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่รับก็จะทำให้การลงทุนลงแรงของพรรคที่ผ่านมาสูญเปล่า

"การตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปภายใต้บริบทที่รู้ว่าขีดความสามารถในการแข่งขันอาจลดทอนลงไป"

"ถ้ามองในแง่บวก ผมคิดว่าถ้ามีผู้นำที่มีบารมีจะทำให้กระบวนการเจรจาทางการเมืองในบางเรื่องสำเร็จ ได้ เช่น การสร้างรัฐบาลแห่งชาติ หรือเริ่มต้นกระบวนการใหม่ ๆ" ดร.บุญเกียรติกล่าว

"พวกเราเป็นนักรัฐศาสตร์ก็รอดูปรากฎการณ์นี้อยู่เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน"

สื่อต่างชาติมองอย่างไร

ด้านสื่อต่างประเทศรายงานไปในทำนองเดียวกันว่ากำลังเกิดปรากฏการณ์ใหม่ในทางการเมืองไทย ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะเข้ามามีตำแหน่งทางการเมือง หนังสือพิมพ์ เซาท์ ไชนา มอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้จะลดความเป็นไปได้ที่กองทัพ จะคงอำนาจอยู่ หลังการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. รวมถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ เช่นกัน

ส่วนนิตยสารดิ อิโคโนมิสต์ รายงานว่าแม้ในทางทฤษฎีแล้ว รัฐบาลทหารกำลังเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ แต่กระบวนการเลือกตั้งเป็นเพียงความพยายามในการคงอำนาจของกองทัพและทำให้นายทักษิณจนมุมทางการเมือง แต่การเข้ามาเกี่ยวข้องของราชวงศ์ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้แผนของกองทัพกลับตาลปัตรแล้ว ยังเป็นการกู้ชีพนายทักษิณในเวลาเดียวกัน

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ พรรคไทยรักษาชาติมีความเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร

ดิอิคอนอมิสต์ยังระบุว่า นายทักษิณเป็นพระสหายของทูลกระหม่อมหญิงฯ และการเข้าสู่การเมืองของพระองค์น่าจะเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะได้สละฐานันดรศักดิ์ไปแล้ว ดิอิคอนอมิสต์เชื่อว่า ทูลกระหม่อมหญิงฯ จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน และคนเสื้อแดงที่สนับสนุนนายทักษิณ

#ทรงพระสเลนเดอร์ ติดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์

ความชัดเจนที่เกิดขึ้นหลังการประกาศของพรรคไทยรักษาชาติในการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เป็นตัวแทนชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรค ทำให้แฮชแท็ก #ทรงพระสเลนเดอร์ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ใช้ตอบไอจี ผู้ติดตาม กลายเป็นแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน ทวีตเตอร์ประเทศไทย เป็นเวลาหลายชั่วโมง

ผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางคนเห็นว่าเป็นมิติใหม่และความหวังใหม่ของแวดวงการเมืองของไทย แต่ก็มีบางส่วนคิดว่าพระองค์ไม่ควรลงมาเล่นการเมืองเพราะอยู่ในสถานะที่สูงและอาจทำให้บรรยากาศการเมืองมีความอึดอัด

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า Honest@aonaonHaHa ได้ทวีตข้อความว่า " ไม่ต้องคิดเยอะ อย่างน้อยท่านก็มาแบบประชาธิปไตย ไม่มีคะแนนฐานเสียง ไม่เหมือนกับบางคนที่มีคะแนนไปแล้ว 250 คะแนน ทั้งๆที่ยังไม่การเลือกตั้ง และดูเหมือนท่านพร้อมที่จะมาเพื่อประเทศชาติจริงๆ เพราะท่านเองคงรับรู้ถึงอะไรหลายๆอย่าง เหมือนที่คนไทยรับรู้มาตลอด" พร้อมติดแฮชแท็ก #ไทยรักษาชาติ และ #ทรงพระสเลนเดอร์

ส่วนผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า Cha Soo-hyun @BChanphong ได้โพสต์ข้อความวิจารณ์กติกา เลือกตั้งใหม่ว่า "ลุงทำกติการนี้เอง 250 ต่อ 0 เพื่อไทยถึงต้องมี #ไทยรักษาชาติ ออกมา มีพรรคย่อยช่วยกันตั้งรัฐบาล เขาแก้เกมส์ได้ดีมาก เพื่อไทย ไม่ลง ส.ส. ในเขตที่ทับกับไทยรักษาชาติ และ #ไทยรักษาชาติ มี ส.ส. ลงมากกว่าเพื่อไทย นี่เป็นวัยรุ่นที่สนใจการเมืองมาก ๆ ก็ตอนนี้แหละ" พร้อมติดแฮชแท็ก #ทรงพระสเลนเดอร์

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ สไลม์‏@webdevxp ได้โพสต์ความเห็นของตัวเองไว้ว่า "สามัญชนที่มีพ่อเป็นกษัตริย์ที่คนทั่วโลกเคารพนับถือ และน้องชายก็เป็นกษัตริย์ในปัจจุบัน แถมยังสนิทสนมกับอดีตนายกที่ประชาชนรักมากที่สุด และมีผลงานช่วยเหลือสังคมมากมาย เคยเป็นดารา มีแฟนคลับในโซเชียลล้นหลามเพราะไม่เคยถือตัว ภาษาอังกฤษก็พูดได้มากกว่า เยส อือฮึ แต๊งกิ้ว"

