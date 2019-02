Image copyright Reuters

บรรดาสื่อยักษ์ใหญ่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจรายงานข่าวที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงได้รับการเสนอพระนามเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)

บลูมเบิร์ก : เจ้าหญิงผู้เขย่าการเมืองไทย

สื่อต่างประเทศต่างพร้อมใจรายงานว่าข่าวที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุการณ์ครั้ง "ประวัติศาสตร์" ที่สั่นสะเทือนการเลือกตั้งครั้งแรกของไทยหลังเกิดการยึดอำนาจของ คสช. เมื่อปี 2557 โดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กเผยแพร่บทวิเคราะห์ที่ชื่อ Who's the Princess Shaking Up Thai Politics? (ใครคือเจ้าหญิงผู้เขย่าการเมืองไทย)

บทความดังกล่าวรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทั้งพระประวัติส่วนพระองค์ และพระกรณียกิจด้านสังคม รวมทั้งความสนพระทัยงานในแวดวงบันเทิง และการทรงโปรดการโพสต์คลิปวิดีโอที่ทรงขับร้องเพลงเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์เพื่อประทานพรแก่ประชาชนเนื่องในเทศกาลแห่งความสุข

บลูมเบิร์ก ระบุว่า โปรไฟล์โซเชียลมีเดียของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เผยให้เห็นว่าพระองค์ทรงเห็นด้วยกับทวีตของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ดูเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารของไทยหลังจากกรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ น้องสาวของเขา หลบหนีออกนอกประเทศในระหว่างการพิจารณาคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว

บทความดังกล่าวยังระบุด้วยว่า การลงเล่นการเมืองของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ดูจะได้กระแสตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยก่อนจะมีการประกาศเรื่องที่ทรงได้รับการเสนอพระนามเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักษาชาตินั้น มีทวีตเกี่ยวกับพระองค์กว่า 1 ล้านทวีต ส่วนใหญ่เป็นข้อความเชิงบวกเกี่ยวกับการที่จะทรงมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้สื่อข่าวบลูมเบิร์กวิเคราะห์ว่า การลงเล่นการเมืองของสมาชิกราชวงศ์ครั้งนี้จะช่วยเยียวยาปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่ยืดเยื้อของไทยได้

ซีเอ็นเอ็น : เกมการเลือกตั้งที่พลิกผัน

สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น รายงานอ้างคำให้สัมภาษณ์ของ ดร.พอล แชมเบอร์ส นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ระบุว่า การส่งตัวแทนของพรรคการเมืองที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยนับแต่ประเทศยุติการปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เมื่อ 86 ปีก่อน

ซีเอ็นเอ็นชี้ว่า การนำเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เป็นนายกฯ ในบัญชีของ ทษช. ทำให้เกมการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องพลิกผัน และอาจเป็นอุปสรรคต่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่พยายามผลักดัน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ได้อยู่ในอำนาจต่อไป เพราะอาจทำให้ พล.อ. ประยุทธ์ ต้องทบทวนการเป็น "นายกฯ ในบัญชี" ของพรรคพลังประชารัฐนั่นเอง

ดร.แชมเบอร์ส กล่าวว่า "วัฒนธรรมการเมืองของไทยมองว่าเป็นเรื่องมิบังควรที่ใครจะแข่งขันท้าทายกับสมาชิกราชวงศ์ และยิ่งเป็นการแข่งขันทางการเมืองก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้...ผมสงสัยว่าแคนดิเดตจากพรรคอื่น ๆ จะกล้าแข่งขันกับพระองค์หรือไม่"

ซีเอ็นเอ็นชี้ว่า กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีบทลงโทษรุนแรง อาจหมายความว่าจะไม่มีผู้ใดกล้าแข่งขันกับ "นายกฯ ในบัญชี" ของพรรคไทยรักษาชาติผู้นี้

นอกจากนี้ ดร.แชมเบอร์ส ยังมองด้วยว่า การประกาศเสนอพระนามพระองค์เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักษาชาติ เป็นการส่งสัญญาณที่สร้างความประหลาดใจให้กับทั้ง 2 ขั้วการเมืองในไทย ว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงมีอำนาจที่จะยุติวงจรความขัดแย้งนี้ได้

"ผู้คนต่างหวังว่าเจ้าหญิงพระองค์นี้จะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันดำมืดในการปกครองระบอบเผด็จการอำนาจนิยมของไทย และพระองค์จะเป็นหนทางที่ช่วยให้พลังประชาธิปไตยผลักดันให้รัฐบาลทหารยอมคืนอำนาจแล้วกลับสู่ค่ายทหาร" ดร.แชมเบอร์ส กล่าว

รอยเตอร์ : สายสัมพันธ์กับชินวัตร

สำนักข่าวรอยเตอร์ ระบุว่า การเข้าสู่แวดวงการเมืองของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ สร้างความช็อกให้คนจำนวนไม่น้อย อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีสัญญาณของความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ กับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ

เมื่อปีที่แล้ว มีการเผยแพร่ภาพทางโซเชียลมีเดียของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ที่เสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซีย โดยมีนายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อยู่ด้วย

นอกจากนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ยังทรงส่งข้อความเชิงให้กำลังใจกับบุตรสาวของนายทักษิณอย่างเปิดเผยทางโซเชียลมีเดีย หลังจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2559 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์

ล่าสุดหลังจากมีการประกาศข่าวว่า พรรคไทยรักษาชาติ เสนอพระนาม พระองค์เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพรรค น.ส. แพทองธาร หรือ อุ๊งอิ๊ง ชินวัตร ได้เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ว่า "ขอเป็นกำลังใจเล็ก ๆ ในทุก ๆ เรื่องให้ทูลกระหม่อมตลอดไปเพคะ จากนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงตอบ น.ส. แพทองธาร ว่า "ขอบใจมากอิ๊งสำหรับกำลังใจที่ให้มาตลอด"พร้อมกับอิโมจิรูปหัวใจในข้อความ

รอยเตอร์ยังชี้ด้วยว่า ในระยะหลังมานี้ มักปรากฏภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ที่ดูเหมือนจะเป็นการแสดงความใกล้ชิดกับเหล่าสามัญชนที่โพสต์ทางบัญชีอินสตาแกรมส่วนพระองค์ เช่น รูปพระองค์เสวยอาหารข้างทาง และการที่ทรงตัดพ้อเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ

ซีเอ็นบีซี : ทักษิณกลับไทย ?

นายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคไทยรักษาชาติ(ซ้าย) และพรรคพลังประชารัฐ (ขวา)

ด้านเครือข่ายโทรทัศน์ซีเอ็นบีซี ก็วิเคราะห์ว่า อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ น่าจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เป็นแคนดิเดตของพรรคไทยรักษาชาติ และหากพรรคชนะการเลือกตั้ง ก็อาจเป็นการเปิดช่องทางให้นายทักษิณสามารถเดินทางกลับประเทศได้อีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ นายเดวิด สเตร็คฟัส นักวิชาการอิสระ ผู้เขียนหนังสือ Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason, and Lèse-Majesté บอกกับบีบีซีไทยว่า การเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค ไทยรักษาชาติ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร นั้น จะสั่นคลอนวงการการเมืองไทยอย่างยากที่จะคาดเดาว่าผลที่จะเกิดตามมาจะเป็นอย่างไร

"การที่มีคนที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในการเมืองไทย" นายสเตร็คฟัส กล่าว

นักวิชาการรายนี้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กองทัพได้อ้างตัวว่าทำหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเป็นเวลาช้านาน และทั้งสองสถาบันนี้ก็มีความสำคัญมากขึ้นตลอด 60 ปีที่ผ่านมา

นายสเตร็คฟัส ตั้งคำถามว่า หากทูลกระหม่อมฯ เป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน จะกล้าวิพากษ์วิจารณ์พรรคไทยรักษาชาติหรือไม่

"ดังนั้นมันจึงถือเป็นเรื่องแปลกที่หัวหน้าคณะรัฐประหาร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน จะแข่งขันกับทูลกระหม่อมฯ เนื่องจากกองทัพและบรรดาผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างสูง ต่างพยายามปราบปรามใครก็ตามที่ถูกมองว่าดึงเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเมือง"

