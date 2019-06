View this post on Instagram

⚽️สู้ไม่ถอย❗️​​ 🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♀️🇹🇭 เรื่องราวที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ น้ำตาและความสุขของทีมชบาแก้ว หรือ ฟุตบอลทีมชาติไทย นำทีมโดย "มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ @panglamsam กลายเป็นที่กล่าวขวัญถึงในวงการกีฬาโลก "อลิสแตร์ มาโกวาน" ผู้สื่อข่าวบีบีซีสปอร์ตรายงานว่า หลังจากพวกเธอบอบช้ำจากความพ่ายแพ้ 0-13 ต่อทีมชาติสหรัฐฯ 🇺🇸จนกลายเป็นสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก ความสำเร็จในการยิง 1 ประตู ในเกมกับทีมชาติสวีเดน 🇸🇪เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา ถือว่ามีความหมายอย่างมาก แม้ว่าในที่สุดจะพ่ายแพ้ 1-5 . . "การได้ประตูนำมาซึ่งเสียงหัวเราะ รอยยิ้มและความสุข" หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าว . นี่คือการทำประตูที่ยากลำบากครั้งหนึ่ง ในการเล่นกับทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างทีมชาติสวีเดน มันมีความหมายต่อพวกเราอย่างมาก" . การเตรียมตัวที่ผ่านมาถือว่าคุ้มค่าหายเหนื่อย หลังจากความพ่ายแพ้ครั้งที่แล้ว ใช่แล้วว่าพวกเราเสียใจ แต่การที่เราทำประตูได้ในวันนี้ ก็ถือว่าพวกเราประสบความสำเร็จแล้ว . ทีมชบาแก้วเหลือเพียงอีกหนึ่งเกมในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ ซึ่งจะพบกับ ชิลี ในวันที่ 21 มิ.ย. นี้ 📸: AFP/Getty Images . #BBCThai #บีบีซีไทย #FIFAWWC #ชบาแก้ว #DareToShine #Thailand #Nice #France