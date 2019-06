Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI คำบรรยายภาพ ผู้นำอาเซียนคล้องมือร่วมกันบนเวที ถือว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

ผู้นำ 10 ประเทศอาเซียน และคู่สมรส ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 ของการประชุมที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โชว์วิสัยทัศน์ประธานอาเซียน "มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน"

"ขอเชิญชวนให้ชาติสมาชิก ปลุกดีเอ็นเอความเป็นอาเซียนในตัว ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างประชาคมอาเซียน ที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่ง

เขาเริ่มต้นกล่าวเปิดการประชุมในเวลา 09.10 น. โดย พล.อ. ประยุทธ์ ทักทายผู้นำชาติต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษว่า "เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน I wish to welcome to the Kingdom of Thailand, the birthplace of Asean" ซึ่งแปลได้ว่า ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่ราชอาณาจักรไทย จุดกำเนิดของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)" ก่อนขออนุญาตพูดต่อเป็นภาษาไทย และให้ทุกคนเตรียมหูฟังที่มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ โดยระหว่างรอ พล.อ. ประยุทธ์ ได้ส่งยิ้มหวานยาวนานหลายวินาที

"เรากล้าฝัน เรายินดีแบ่งปัน" พล.อ. ประยุทธ์ ยกเนื้อร้องของเพลง Asean Way ที่สะท้อนถึงเส้นทางความร่วมมือของ 10 ชาติอาเซียน ตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ก่อนกล่าวถึงการฝ่าฟันหลายวิกฤตการณ์ เช่น ยุคสงครามเย็น วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ เช่น คลื่นยักษ์สึนามิ พายุไซโคลนถล่ม

ในการกล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า ในวันนี้ ผู้นำอาเซียนจะประกาศการเปิดตัวศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล ภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉิน สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน และยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนให้เป็นองค์กรของอาเซียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

การแข่งขันทางการค้า การเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นความท้ายทายของอาเซียนที่ พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวถึง

"หากไม่มีอาเซียนเราจะรับมือกับความท้าทายเช่นนี้ได้อย่างไร... ผมเชื่อมั่นว่าพลังแห่งอาเซียนที่เข้มแข็ง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวคือคำตอบที่จะช่วยให้ผ่านพ้น และสามารถวางรากฐานที่มั่นคงให้กับอนุชนรุ่นหลังด้วย นั่นคือ เหตุผลที่ไทยได้ประกาศแนวคิดหลัก ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"

หลังจากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ ได้กล่าวถึง ความร่วมมือของอาเซียนที่ไทยจะสานต่องานของประธานอาเซียนรุ่นก่อน ๆ ไปยังปีถัดไปใน 3 ประเด็น ภายใต้แนวทาง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต

"มั่นคงขึ้น" พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า อาเซียนจะต้องรับกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ดีขึ้น หนึ่งในนั้นคือความมั่นคงทางไซเบอร์ที่ชาติสมาชิกได้รับประโยชน์จากศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียนจะส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติ

"มั่งคั่งขึ้น" จากกระแสต่อต้านระบบการค้าพหุภาคี เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าอาเซียนจะจับมือและผลักดันความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาคอาเซียน หรืออาเซป (RCEP) อาเซป ให้ได้ในปีนี้ ซึ่งจะกลายเป็นความร่วมมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสงครามทางการค้า

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2025 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากในทุกห่วงโซ่อุปทานของระบบเศรษฐกิจ เพื่อลดช่องว่างของการพัฒนา และชูโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ

"ยั่งยืนขึ้น" นายกฯ กล่าวถึงความยั่งยืนทั้งในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยระบุว่า อาเซียนจะพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาทักษะของผู้สูงวัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ระหว่างชาติอาเซียนผ่านสภาวัฒนธรรมอาเซียน

ส่วนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม อาเซียนได้ประกาศรับรองกรอบปฏิบัติงานด้านขยะทะเลฉบับแรก ในชื่อ "ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับคำขวัญ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" นั้น เป็น "วิสัยทัศน์ของประเทศไทย" ที่ปรากฎอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจัดทำในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และวันนี้ได้กลายเป็น "วิสัยทัศน์อาเซียน" เมื่อไทยรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปีนี้

นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ยังได้ร่วมในพิธีเปิดตัวศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล ที่ จ. ชัยนาท ที่มีเป้าหมายสำหรับการช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติ ตามนโยบาย "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ก่อนคล้องมือร่วมกันบนเวที ถือว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ