อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ บอริส จอห์นสัน เป็นเพื่อนกันมากว่า 40 ปี อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อปี 2551 หลังจากนั้น 11 ปี ถึงคราวบอริสได้เป็นนายกฯ อังกฤษบ้าง

แต่ "นายกฯ รุ่นพี่" อย่างอภิสิทธิ์ปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำกับเพื่อน เพราะ "ผมเชื่อว่าเขามีความสามารถ มีแบบฉบับเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้ว"

อภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทยในวันแรกที่เพื่อนของเขารับตำแหน่งผู้นำอังกฤษ โดยเล่าถึงมิตรภาพระหว่างเขากับบอริส และสิ่งที่คิดว่านายกฯ คนใหม่จะต้องเจอหลังจากนี้

แต่ก่อนอื่นอดีตนายกฯ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฝากแสดงความยินดีถึงเพื่อน

"Congratulations. Now you've reached the point where you always wanted to be. I wish you every success in what you will do for your country and for the world." --ขอแสดงความยินดีที่ได้มาถึงเป้าหมายที่คุณใฝ่ถึงอยู่เสมอ ผมขอให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำ ทั้งเพื่อประเทศของคุณ และเพื่อโลกของเรา

ความทรงจำดี ๆ ที่อีตันและออกซ์ฟอร์ด

อภิสิทธิ์กับบอริสรู้จักกันเมื่อปี 2519 ตอนที่ทั้งคู่เข้าเรียนที่วิทยาลัยอีตัน ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนชื่อดังของอังกฤษ และเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นมา ช่วงปี 2526 หลังเรียนจบชั้นมัธยม บอริสมาพักอยู่ที่บ้านของอภิสิทธิ์ในกรุงเทพฯ นาน 3 สัปดาห์ ก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังออสเตรเลีย

หลังจบจากอีตัน ทั้งคู่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันอีก คือ ออกซ์ฟอร์ด เมื่อเรียนจบและแยกย้ายกันไปทำงานก็เริ่มห่างกันไป แต่ยังติดต่อกันเป็นระยะ ๆ

ช่วงที่บอริสได้เป็นนายกเทศมนตรีของลอนดอน อภิสิทธิ์เคยไปเยี่ยมเขาที่สำนักงานครั้งหนึ่ง และเมื่อปีที่แล้ว ตอนที่บอริสมาเมืองไทยในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษ ทั้งสองคนก็ได้เจอกันอีกครั้ง

"ตอนนั้นเขาเดินทางมาเรื่องของปัญหาโรฮิงญา ก็ได้พูดคุยกันเรื่องนี้ เขาพบว่ามีอุปสรรคพอสมควรในการโน้มน้าวและสื่อสารกับทางเมียนมา ตอนนั้นผมก็แนะนำไปว่า ประเทศทั้งหลายที่มีความห่วงใยเรื่องโรฮิงญาน่าที่จะทำงานร่วมกับอาเซียน เพราะว่าอาเซียนมีวิธีการพูดจากับประเทศสมาชิก แต่หลังจากกลับไปไม่นานเขาก็ลาออกจากตำแหน่ง"

ก่อนจากกันวันนั้น อภิสิทธิ์แซวบอริสว่า "ตกลงจะเป็นนายกฯ หรือเปล่า" บอริสบอกเพื่อนอย่างมั่นใจว่า "เป็นแน่" พร้อมกับพูดติดตลกว่า เขาตามหลังอภิสิทธิ์ที่เป็นนายกฯ ล่วงหน้าไปก่อนแล้วตั้ง 10 ปี

นายบอริส จอห์นสัน ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อเดือน ก.พ.2561

บอริสในสายตาอภิสิทธิ์

"เขาเป็นคนฉลาด เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนฝูงและแน่นอน โดยรูปร่าง หน้าตา ทรงผม วิธีการพูดจาก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่น มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่อนข้างมาก มีอารมณ์ขัน แล้วก็เป็นที่รักใคร่ชอบพอของเพื่อนฝูง"

อภิสิทธิ์ออกตัวว่าเขากับบอริส "รู้จักคุ้นเคยกันในระดับหนึ่ง" แต่ก็อดประทับใจไม่ได้ที่บอริสจำเขาได้ดีเสมอ จำได้แม้กระทั่งตัวสะกดชื่อ-นามสกุล

"ตอนที่บอริสเปิดตัวหนังสือที่เขาเขียน มีคนไทยไปขอให้เขาเซ็นชื่อในหนังสือมาฝากผม พอจะบอกตัวสะกดชื่ออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บอริสรีบบอกว่า ไม่ต้อง ๆ เขาจำได้"

ทิศทางของอังกฤษภายใต้การบริหารงานของบอริส

"ผมมองว่าการเข้ามาทำงานในจังหวะนี้ต้องเจอกับงานที่ยากที่สุดงานหนึ่ง เพราะว่าการแก้ปัญหาเรื่องเบร็กซิทให้ลุล่วงมันเป็นสิ่งที่ยากมาก ยากทั้งในแง่ของเนื้อหาสาระและยากในแง่การเมืองด้วย เพราะว่าไม่ว่าจะเดินทางไหนก็ต้องมีคนเกือบหรือกว่าครึ่งประเทศไม่พอใจ"

อภิสิทธิ์คาดหวังว่า อังกฤษภายใต้การนำของเพื่อนอย่างบอริส จะให้ความสำคัญกับไทยและภูมิภาคอาเซียน

"ถ้าสมมติว่าเดินหน้าเบร็กซิทจนจบจริง อังกฤษก็มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างข้อตกลงทางการค้าการลงทุนกับประเทศอื่น ๆ นอกยุโรปมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าเขาจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้และประเทศไทยด้วย"

บอริสสไตล์

หลายคนสนใจและล้อเรื่อง "ทรงผม" ของบอริส แต่สำหรับอภิสิทธิ์ ผมทรงนี้เป็นสิ่งที่เพื่อน ๆ ต่างคุ้นชิน

"ทรงผมเขาก็เป็นอย่างนี้ล่ะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันมีทรงหรือเปล่า แต่มันก็ทำให้เขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ เขาเป็นคนเรียนเก่ง เป็นนักเรียนทุน แต่เขามีภาพลักษณ์ที่ต่างจากนักเรียนทุนคนอื่นที่มักจะเรียบร้อย เขาหัวยุ่งอยู่ตลอดเวลา วิธีการพูดจาก็ไม่เหมือนใคร รูปร่างก็เหมาะกับการเป็นนักรักบี้"

อภิสิทธิ์บอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในยุคนี้ที่คนบุคลิกอย่างบอริสจะมาเป็นผู้นำ

"ในยุคนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เท่าไหร่แล้วที่ภาพลักษณ์ของผู้นำจะเป็นแบบนี้ ผู้นำในหลายประเทศก็เลิกภาพลักษณ์แบบเดิม ๆ ไปพอสมควร และด้วยบุคลิกเช่นนี้เองที่ทำให้เขาเป็นนักการเมืองในพรรคอนุรักษ์นิยมที่ได้รับความนิยมหรือคะแนนเสียงจากพรรคอื่นได้ด้วย" อภิสิทธิ์ทิ้งท้าย