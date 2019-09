Image copyright กองโฆษก พปชร. คำบรรยายภาพ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า แสดงใบปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก แคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ เอฟซีอี

บีบีซีไทยพบ "มหาวิทยาลัย" ที่ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรฯ ระบุว่า ได้ปริญญาเอกมา สอนแค่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ส่วน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการของเขานั้น ไม่ได้รับการรับรองจากฐานข้อมูลวารสารที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ของไทยใช้อ้างอิง

การสืบค้นของบีบีซีไทยมีขึ้นหลัง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ หอบเอกสารทั้งวุฒิการศึกษา ใบปริญญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยานิพนธ์ ไปแสดงต่อหน้าสื่อมวลชนที่รัฐสภา เมื่อ 12 ก.ย. เพื่อยืนยันว่า เขาเรียนจริง จบจริงจากสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่ฟิลิปปินส์ และได้เป็นด็อกเตอร์จริง ๆ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.79

การออกมาเปิดเผยเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ ร.อ. ธรรมนัส เกิดขึ้นหลังเพจ CSI LA ออกมากล่าวหาว่า เขาใช้วุฒิ "ปริญญาเอกปลอม" ขณะที่ ร.อ. ธรรมนัส ท้าให้ประชาชนไปดูภูมิหลังประวัติเจ้าของเพจ CSI LA ว่า เป็นใครมาจากไหน โดนคดีหลายคดีจนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็นแค่ "อีแอบ" อยู่ข้างหลังเท่านั้น คนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเพจนี้เลย

มหาวิทยาลัย หรือ สถานรับเลี้ยงเด็ก ?

บีบีซีไทยตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของแคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ เอฟซีอี (California University Foreign Credential Evaluation หรือ California University FCE) ตามที่ ร.อ. ธรรมนัส ยืนยันว่า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมา เว็บไซต์ของหน่วยงานนี้ให้ข้อมูลว่า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและมีสาขาและที่ปรึกษา ทางการศึกษามากมายทั่วสหรัฐฯ และทั่วโลก พร้อมนิยามตัวเองว่าเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือพลเมืองชาวสหรัฐฯ และผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามอุดมคติแบบ "อเมริกันดรีม" โดยทางองค์กรเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กทารก เปิดสอนเด็กในระดับก่อนวัยเรียน และศูนย์ดูแลเด็กช่วงกลางวัน อีกทั้งยังมีการแจกอาหารให้ผู้ขาดแคลนด้วย

ในหน้าแรกของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ขึ้นข้อความเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกล่าวหาว่า องค์กรดำเนินการผิดข้อกำหนดว่าด้วยสถาบันการศึกษา โดยทางแคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ฯ ระบุว่า สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้พิจารณาและมีมติในเรื่องนี้เป็นที่สิ้นสุดแล้ว ดังนั้นบุคคลใดที่เผยแพร่ข้อความที่สร้างเสื่อมเสียแก่สถาบันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Image copyright cufce คำบรรยายภาพ หน้าแรกของเว็บไซต์ แคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ฯ

แคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ฯ ระบุทางเว็บไซต์อีกว่า เป็นสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นสถาบันประเมินการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ในส่วนของการบริการด้านต่าง ๆ ทางองค์กรระบุว่า มีบริการออกใบปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่เทียบเท่ากับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐฯ สนนราคาอยู่ที่ 200 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,000 บาท, จัดทำรายงานแบบครอบคลุม (ประเมินทุกรายวิชา) 150 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,500 บาท, ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 350 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,600 บาท

Image copyright Google Map คำบรรยายภาพ เมื่อนำที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ไปค้นหาตำแหน่งที่ตั้งขององค์กรแห่งนี้ในแผนที่ดาวเทียม กูเกิล สตรีตวิว (Google Street View) นี่คือภาพที่แสดงออกมา

ไร้ชื่อ "แคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ เอฟซีอี" ในเว็บตรวจสอบประวัติการศึกษาในสหรัฐฯ

บีบีซีไทยตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ National Student Clearinghouse (secure.studentclearinghouse.org) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของประวัติการศึกษาของบุคคลโดยคิดค่าใช้จ่าย เช่น ประวัติการลงทะเบียนเรียน การจบการศึกษา วุฒิการศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา โดยบริษัทระบุว่า เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่น่าเชื่อถือจากทั่วสหรัฐฯ ผลปรากฏว่า ชื่อของแคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ฯ ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของบริษัท ซึ่งมีบัญชีสถาบันการศึกษาอยู่ในระบบกว่า 5,000 แห่ง

Image copyright Department of Education, California คำบรรยายภาพ เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ฐานข้อมูล ศธ. รัฐแคลิฟอร์เนียระบุเป็น "อนุบาลเอกชน"

แม้ ร.อ. ธรรมนัสยืนยันกับสื่อมวลชนว่า สถาบันการศึกษาที่เขาจบ "ด็อกเตอร์" มา "กระทรวงศึกษาธิการของรัฐแคลิฟอร์เนียให้การรับรอง" แต่เมื่อสืบค้นฐานข้อมูลสถาบันการศึกษาในเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการของรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่า มีชื่อปรากฏจริง แต่ถูกระบุว่าเป็น "โรงเรียนอนุบาลเอกชน" โดยกระทรวงฯ อธิบายว่า ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อเผยแพร่

ข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาฯ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีดังนี้

ชื่อ : แคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี้ เอฟซีอี (California University FCE)

ที่ตั้ง : ลอสแองเจลิส

ที่อยู่ : 6556 Fountain Ave. Los Angeles, CA 90028-7823

อธิการบดี : ลูอีส อาร์มอร์โซโล (Luis Amorsolo)

สถานะ : เปิดการเรียนการสอนอยู่

ก่อตั้ง : 2 ต.ค. 2011

ประเภทของสถาบันการศึกษา : อนุบาล (เอกชน)

ดร. ธรรมนัส ยืนยันความถูกต้อง

บีบีซีไทย สอบถามเรื่องนี้ไปที่ ร.อ. ธรรมนัส ในช่วงบ่ายวันที่ 13 ก.ย. ตามเวลาในไทย เขายืนยันว่า องค์กรดังกล่าว เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนจริง

"เดี๋ยวอาจารย์ที่เกี่ยวข้องจะออกมาแถลง" ร.อ. ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ก่อนหน้านี้ ในวันเดียวกัน ที่รัฐสภา ร.อ. ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ได้สั่งให้ดำเนินคดีกับบุคคล และองค์กรที่ทำให้เขาเสียหายแล้วกว่า 100 คดี นับจากถูกขุดคำพิพากษาศาลออสเตรเลียคดียาเสพติดมาเปิดโปง และตามด้วยปัญหา "ด็อกเตอร์เก๊"

ประเด็นปัญหา "คุณสมบัติ" ของ ร.อ. ธรรมนัส ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ นับจากสื่อออสเตรเลียเผยแพร่รายงานพิเศษชี้ให้เห็นว่า ร.อ. ธรรมนัส ถูกศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี คดีขนยาเสพติด 3.2 กิโลกรัม ตามด้วยการเปิดโปงคุณสมบัติการศึกษาของเพจดัง

ร.อ. ธรรมนัส กล่าวกับผู้สื่อข่าวรัฐสภาว่า ได้ชี้แจงและพูดเคลียร์ไปทุกประเด็นแล้ว ต่อไปนี้ขออย่ามาถามอะไรอีก เพราะจะไม่มีการชี้แจงเรื่องเหล่านี้อีกแล้ว เขาบอกว่า ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลองค์กรที่สร้างความเสียหายแก่ตัวเองแล้วกว่า 100 คดี โดยมอบหมายทนายดำเนินการแล้ว ซึ่งมีทั้งสื่อนอกและบุคคลในประเทศด้วย และนับจากวันนี้จะเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เกิดขึ้น ออกอาวุธกันมาให้หมด แต่ไม่ได้หมายความว่า จะทำอะไรใคร แต่จะเป็นการดำเนินการด้านกฎหมาย พร้อมแสดงความมั่นใจในสถาบันการศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรมา ไม่ใช่ของปลอม

Image copyright BBC Thai

ส่วนรายงานข่าวของ หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิงเฮรัลด์ (SMH) ของออสเตรเลีย ฉบับวันที่ 12 ก.ย. ที่เผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งซึ่งอ้างว่างเป็นคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีอาญารัฐนิวเซาท์เวลส์ เมื่อปี 2538 ที่มีเนื้อหาชี้ชัดว่า ร.อ. ธรรมนัส เคยรับโทษจำคุกในคดีลักลอบนำเข้าและค้ายาเสพติดเป็นเวลา 4 ปี ก่อนจะถูกเนรเทศกลับไทย นั้น รมช. เกษตรฯ ย้ำด้วยว่า เป็นเอกสารคำอุทธรณ์ของตัวเองกับศาล

เอกสารดังกล่าวอยู่ในบทความชื่อว่า "รัฐมนตรีอดีตนักโทษบิดเบือนเรื่องราวสมัยเคยต้องโทษจำคุกในนครซิดนีย์" (Ex-con cabinet minister changes story over Sydney jail time) โดยระบุว่า สาระสำคัญของคำพิพากษาที่มีขึ้นเมื่อ 24 ปีก่อน ขัดแย้งกับถ้อยแถลงของ ร.อ. ธรรมนัส ต่อสภาผู้แทนราษฎร และต่อสาธารณชนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งเขายืนกรานว่า เคยถูกทางการออสเตรเลียควบคุมตัวเพียง 8 เดือนในฐานะพยานเท่านั้น และได้อยู่ในสถานพักพิงที่รัฐเป็นผู้ดูแล โดยไม่ได้เป็นนักโทษที่ถูกคุมขังในเรือนจำ

ร.อ. ธรรมนัส กล่าวว่า ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเกมการเมือง ไม่มีประโยชน์กับประเทศเลย และความจริงแล้วหากตัวเองไม่ได้เป็น ส.ส. หรือเป็นรัฐมนตรี ก็ไม่ได้อดตายนะ แต่มาทำตอนนี้ เพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชน ไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์ หากท้ายที่สุดไม่มีผลงานไม่ต้องมีใครมาไล่ ลาออกเองได้

Image copyright Thai News Pix

สกอ. ไม่รับรองวารสารที่รับตีพิมพ์ผลงาน ป. เอก ของ ธรรมนัส

ในการแถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 12 ก.ย. ร.อ. ธรรมนัส ยังกล่าวด้วยว่า ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยนี้ วิทยานิพนธ์จะต้องได้ลงวารสารฉบับหนึ่งชื่อ "ยูโรเปียน" หากวิทยานิพนธ์ใครไม่ได้ลงวารสารฉบับนี้ ถือว่าได้ปริญญาปลอม

บีบีซีไทยจึงตรวจสอบข้อมูลโดยนำชื่อวิทยานิพนธ์ "The Forms of the Local Performance Development and Promotion with Image and Identity in Order to Increase the Value Added and Value Creation: A Case Study of Phayao Province" หรือ รูปแบบของการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นละการส่งเสริมภาพลักษณ์รวมถึงอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา" ไปสืบค้นหาทางกูเกิล จนพบว่าบทความที่ใช้ชื่อเดียวกับวิทยานิพนธ์ของ ร.อ. ธรรมนัส ปรากฏทางเว็บไซด์ European Journal of Scientifi Research เผยแพร่เมื่อ พ.ค. ปี 2014

Image copyright European Journal of Scientific Research คำบรรยายภาพ บทความทางวิชาการของ ร.อ. ธรรมนัส ที่เผยแพร่ทางในวารสาร European Journal of Scientific Research เมื่อปี 2014

บทความนี้มีชื่อผู้ประพันธ์ 5 ราย โดยปรากฏชื่อของ ร.อ. ธรรมนัส เป็นชื่อแรก มีเนื้อหารวม 12 หน้า เนื้อหาของบทความนี้มี 8 ส่วนหลัก ประกอบด้วย บทคัดย่อ, บทนำ, ทบทวนวรรณกรรม, ระเบียบวิธีวิจัย, ผลการศึกษา, บทสรุปและการอภิปราย, ข้อเสนอแนะ และรายการอ้างอิง

เมื่อนำรายชื่อวารสาร European Journal of Scientific Research ไปตรวจสอบต่อกับเว็บไซต์ SCOPUS และเว็บไซต์ และ Social Science Citation Index หรือ SSCI ซึ่งเผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานวิชาการระหว่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยไทยต่าง ๆ ยึดถือและให้การรับรอง และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ของไทยก็ให้การรับรอง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ในบัญชีรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ SCOPUS ซึ่งปรับปรุงล่าสุดปี 2019 พบว่า European Journal of Scientific Research มีรายชื่ออยู่ในอันดับที่ 11,515 จากวารสารทั้งหมด 38,380 รายการ จากการเรียงลำดับ A-Z ทว่าได้ขึ้น "ตัวแดง" ทั้งบรรทัด ซึ่งมีคำอธิบายว่าหมายถึง "ไม่ได้ตามมาตรฐานคุณภาพของ SCOPUS จึงหยุดการเก็บข้อมูลประเมินวัดรายงานต่อไปอีก"

วารสารนี้ถูกจัดให้อยู่ในสารบบข้อมูลของ SCOPUS ช่วงปี 2006-2012 ก่อนแจ้ง "ยกเลิก" ในปี 2012 ขณะที่บทความวิชาการของ ร.อ. ธรรมนัส เผยแพร่ทางวารสารนี้เมื่อปี 2014

ส่วนในฐานข้อมูลวารสารปี 2019 ของ SSCI ซึ่งปรากฏวารสารจากนานาประเทศรวม 3,406 รายการ ก็ไม่ปรากฏชื่อ European Journal of Scientific Research

นั่นอาจหมายความว่า บทความของ ร.อ. ธรรมนัส ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารที่ SCOPUS, SSCI และ สกอ. ไม่รับรองมาตรฐานคุณภาพ

Image copyright European Journal of Scientific Research คำบรรยายภาพ หน้าเว็บไซต์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ European Journal of Scientific Research ซึ่งรับตีพิมพ์บทความของ ร.อ. ธรรมนัส เมื่อปี 2014

นอกจากนี้วารสาร European Journal of Scientific Research ยังมีชื่อปรากฏใน Beall's list และ Predatory Journals ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมรายชื่อวารสารทางวิชาการที่อ้างว่าไม่มีคุณภาพ และบางครั้งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อแลกกับการเผยแพร่งาน

บทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏอยู่ใน Beall's list จะไม่สามารถนำมาใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศของ ก.พ.อ. ได้ และนำมาใช้เป็นหลักฐานการจบการศึกษาของนักศึกษา ตามประกาศของ สกอ. ไม่ได้

สำหรับ Beall's list คือรายชื่อสำนักพิมพ์ (publishers) และรายชื่อวารสาร (Standalone journal) ที่คาดว่า จะไม่มีอยู่จริง และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความไม่ได้มาตรฐาน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ European Journal of Scientific Research ระบุว่า กองบรรณาธิการ ตั้งอยู่บนหมู่เกาะมาเฮแห่งสาธารณรัฐเซเชลส์ แถบแอฟริกาตะวันออก เคยเผยแพร่บทความวิชาการต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ยา ฯลฯ

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า บทความต่าง ๆ ที่ปรากฏทางเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์โดย European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ซึ่งเป็นวารสารอีกฉบับหนึ่งที่ขึ้น "ตัวแดง" ในสารบบ SCOPUS และถูกขึ้นบัญชีใน Predatory

ที่น่าสนใจคือในบางเดือน กอง บก. วารสารเล่มนี้สามารถออกวารสารทางวิชาการนี้ได้ถึง 3 ฉบับ อาทิ มิ.ย. 2012, ก.ย. 2012, ต.ค. 2012, ส.ค. 2013, ม.ค. 2014 และในเดือน มิ.ย. 2013 ออกได้ถึง 4 ฉบับ ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยในแวดวงวิชาการไทยและสากล ถือว่าการออกวารสารวิชาการที่มีคุณภาพปีละ 3-4 ฉบับก็ดีแล้ว

บีบีซีไทยสอบถามเรื่องนี้ไปที่ ดร. ธรรมนัส ได้คำตอบว่า "บทความนี้สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ เพราะถ้าบทความนี้นำไปใช้อ้างอิงไม่ได้ ก็คงไม่จบการศึกษา"