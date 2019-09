Image copyright EPA

สองเรื่องใหญ่ที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในไทยถกกันจากการเยือนนครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ ความภาคภูมิใจของอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารกับการใช้กูเกิลหาข้อมูล และ การถูกประท้วงเรื่องประชาธิปไตยในไทย

จากป้ายบิลบอร์ดบนหลังคาตึกริมถนนไม่ไกลอาคารสหประชาชาติ เรียกร้องประชาธิปไตยให้เกิดในประเทศไทย ไปจนถึง กลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่ใช่คนไทยใกล้โรงแรมที่นายกฯใช้บริการ ไปจนถึงนักศึกษาไทยชูป้ายประท้วงระหว่างการปาฐกถาของ พล.อ. ประยุทธ์ บีบีซีไทยพาย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Hello, thank You

ขณะ พล.อ.ประยุทธ์ กำลังกล่าวปฐกถาที่ เอเชีย โซไวตี ในนครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 25 ก.ย. กลุ่มคนไทย 2-3 คน ได้ลุกขึ้นชูป้าย แสดงสัญลักษณ์เชิงต่อต้าน ก่อนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเชิญออกจากห้องไป โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวจากเวทีว่า "Hello, thank you" "Thank you very much"

Image copyright ทำเนียบรัฐบาล คำบรรยายภาพ กลุ่มคนไทยได้ลุกขึ้นแสดงสัญลักษณ์เชิงต่อต้านขณะ พล.อ.ประยุทธ์ กำลังกล่าวปฐกถาที่เอเชียสมาคม

นักศึกษากลุ่มนี้ชูหน้ากาก "ยุทธน็อกคิโอ" เป็นนัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ชอบโกหกเหมือนตัวการ์ตูน พิน็อกคิโอ นอกจากนี้ยังมีการถือป้ายที่มีข้อความว่า "Hey, Mr. Dictator. How is your drug dealer minister doing" (เฮ้ย คุณเผด็จการ รัฐมนตรีค้ายาของคุณเป็นไงบ้าง) ซึ่งเป็นการถากถางถึงอดีตของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Image copyright ทำเนียบรัฐบาล

Don't Let Democracy Die In Thailand

ก่อน คณะของพล.อ.ประยุทธ์ เดินทางไปยังสหรัฐฯ วันที่ 21 ก.ย. ป้ายบิลบอร์ดบนอาคารริมถนนใกล้อาคารยูเอ็น ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลายที่ระบุข้อความว่า "United Nations General Assembly: Don't Let Democracy Die In Thailand" (ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ : อย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยต้องตาย)

วีโอเอ เสียงอเมริกา ภาคภาษาไทย รายงานว่า ป้ายดังกล่าวติดอยู่ที่ตึกซึ่งอยู่ห่างอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติไปเพียง 1 ช่วงถนน สำนักข่าวนี้ยังบอกอีกว่า ในบริเวณใกล้เคียงมีการลงโฆษณาบนป้ายอิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างน้อย 2 ป้าย มีข้อความว่า "Restore Democracy In Thailand Now!...We Need Your Help" (คืนประชาธิปไตยให้ประเทศไทยเดี๋ยวนี้! เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ!)

บีบีซีไทยตรวจสอบไปยังเว็บไซต์ ThaiDemocracyNow.org ซึ่งปรากฏอยู่ในป้ายโฆษณาเหล่านี้ พบว่ากลุ่ม Thai Democracy Now หรือ ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ เรียกตัวเองว่า คณะกรรมการเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เป็นการรวมตัวของ ผู้นำด้านการเมืองและสิทธิมนุษยชน ชาวไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ และคนผู้เป็นอิสระจากทุกที่ที่มีความกังวลต่อคนไทยที่ไม่มีประชาธิปไตยและไม่ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนับตั้งแต่เกิดการก่อรัฐประหารเมื่อปี 2557

บีบีซีไทยพยายามติดต่อสอบถามไปยังกลุ่มเพื่อสอบถามถึงที่มาและสมาชิกผ่านทางเฟซบุ๊กแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ

ผู้ประท้วงที่ไม่ใช่คนไทย ถูกโยงอนาคตใหม่

Image copyright Getty Images

หากสังเกตจากตัวหนังสือและข้อความบนเสื้อ อาจคาดได้ว่ากลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังป้ายบิลบอร์ดเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ประท้วงที่วีโอเอรายงานว่า "ไม่ใช่คนไทย-พูดไทยไม่ได้" และ "บางคนมาจากอเมริกาใต้" บีบีซีไทยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีคนไทยร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่า

ต่อมาเว็บไซต์ข่าวผู้จัดการออนไลน์ รายงานข่าวเมื่อ 26 ก.ย. อ้างว่าพบ "เอกสารหลุด" ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์ที่ชื่อ APCO Worldwide เว็บไซต์ข่าวดังกล่าวอ้างว่าการว่าจ้างนี้เพื่อ "...ยุสหรัฐฯ หวาดระแวงไทย คาดโยง "ม็อบเติมเงินอินเตอร์" ชาวเม็กซิโก-เปรู ไปยืนประท้วง "ประยุทธ์"..."

ในเวลาต่อมา พรรคอนาคตใหม่แถลงโต้ผ่านเฟซบุ๊กว่าบริษัท APCO Worldwide เป็นบริษัท "ผู้ประสานงานในสหรัฐอเมริกา" ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและติดต่อประสานงานบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างเยือนสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12-16 ก.ค. ที่ผ่านมา

พรรคอนาคตใหม่ระบุว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ "เอกสารหลุด" ตามที่บางสื่ออ้าง แต่เป็นเอกสารที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดให้ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว

"กิจกรรมและการเดินทางไปต่างประเทศของนายธนาธรไม่ได้ทำให้ประโยชน์ของประเทศชาติเสียหาย รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์อื่นๆ อย่างที่บางแหล่งข่าวกล่าวหา แต่เป็นเพียงการเดินทางไปอธิบายแนวทางการทำงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย รวมทั้งเรียนรู้บทเรียนจากการดำเนินนโยบายในต่างประเทศต่างๆ" โพสต์ของอนาคตใหม่ระบุ

Image copyright พรรคอนาคตใหม่

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ บอกกับบีบีซีไทยถึงข้อกล่าวหาว่าพรรคอยู่เบื้องหลังผู้ประท้วงที่ไม่ใช่คนไทยในนครนิวยอร์กว่า "ก็โดนมาตลอดอยู่แล้ว ก็เลยเฉย ๆ ไม่เห็นเป็นสาระอะไร"

"มันเป็นเรื่องปกติ ใครที่เขาเห็นต่างกับรัฐบาล เขาก็ทำของเขาไป ไม่จำเป็นว่าเห็นต่างแล้วต้องมาผูกกับพรรคอนาคตใหม่ คนเห็นต่างเยอะแยะไป เต็มไปหมด ก็แล้วแต่ เป็นเรื่องของเสรีภาพของประชาชน"

พล.ท.พงศกร กล่าวถึงข่าวโจมตีพรรคว่า "คนเขียนก็เขียนไปแบบไม่มีหลักฐาน เอกสารอะไรก็ไม่มี เอาความจริงมาวางกัน"

ด้าน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีข้อกล่าวหาว่ามีการจ้างล็อบบี้ยิสต์ สร้างความไม่สงบทางการเมืองให้กับประเทศไทย ว่า ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปว่ามีการดำเนินการอย่างไร และเป็นความจริงหรือไม่ และยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไร ต้องให้นักกฎหมายดูก่อน

อย่างไรก็ดี รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเรื่องนี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับเอกสาร "โครงข่ายกระบวนการทำลายประเทศ" แต่อย่างใด