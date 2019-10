Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ กาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมกิจกรรมเรียกร้องการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2561

นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการ สมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ(สกสส.) โพสต์ข้อความทางบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเอง เมื่อราว 22.00 น. เศษว่า เมื่อเวลา 20.00 น. เศษ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) จับกุมตัวนายกาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์ นักกิจกรรมทางการเมืองและสิทธิมนุษยชน ข้อหาความผิดตาม มาตรา 14 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 จากกรณีโพสต์เฟชบุ๊กเกี่ยวกับ "ประวัติศาสตร์ในต่างประเทศ"

นายวิญญัติ ระบุอีกว่า ขณะนี้นายกาณฑ์ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำที่ ปอท. และคาดว่าจะนำตัวฝากขังต่อศาลอาญาในวันอังคาร

ทางด้าน ปอท. ได้ส่งข้อความแจ้งผู้สื่อข่าวว่า วันที่ 8 ต.ค. เวลา 10.00น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บก.ปอท.แถลงข่าวจับกุม ผู้ต้องหาคดีความมั่นคง ซึ่งในการนี้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเดินทางมาร่วมแถลงข่าวกับ พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น ผบก.ปอท. ณ บก.ปอท. ชั้น4 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี

ก่อนถูกจับกุม นายกาณฑ์ในสัมภาษณ์กับบีบีซีไทย เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมายอมรับว่า เขาได้โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดีย 3-4 ครั้ง ภายหลัง แฮชแทก #ขบวนเสด็จ ขึ้นเป็นเทรนด์ในทวิตเตอร์ประเทศไทยตั้งแต่ค่ำวันที่ 1 ต.ค. เมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนรายงานปัญหาการจราจรหยุดนิ่งบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยบางคนระบุว่า เป็นการปิดการจราจรอันเนื่องมาจากมีขบวนเสด็จ และมีผู้ใช้ทวิตเตอร์จำนวนหนึ่งรายงานว่า พบเห็นรถพยาบาลอย่างน้อย 2 คันที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดอยู่บนถนนด้วย

นายกานต์ยอมรับว่า เขาโพสต์ข้อความไป "ด้วยความคะนอง ไร้สติ" และ "ใช้ถ้อยคำรุนแรง" และหลังโพสต์ข้อความเหล่านั้น เขาได้รับข้อความ ทาง SMS จากผู้ลงนามอ้างว่า Royal Palace ให้ลบความข้อความที่ดูหมิ่นออกจากสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งเขาได้ทำตามและได้รับข้อความในเวลาต่อมาว่า Thank you for your cooperation

เขาบอกว่า ผลที่ตามคือ เขาและน้อง 2 คน ต้องถูก "ล่าแม่มด" ทางโลกออนไลน์ น้องชาย น้องสาว และพ่อแม่ ถูกด่าด้วย ถ้อยคำรุนแรง