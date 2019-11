คำบรรยายภาพ

Defense and Security 2019 ตั้งแต่วันที่ 18-21 พ.ย.ที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด "พลังแห่งความร่วมมือ" หรือ The Power of Partnership จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 8