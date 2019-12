Image copyright Getty Images

คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ซึ่งจัดประชุมครั้งที่ 14 ที่โบโกตา โคลอมเบีย มีมติเมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.) ให้ขึ้นบัญชี "นวดไทย" (Nuad Thai, traditional Thai massage) เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) พร้อมกับมรดกวัฒนธรรมฯ จากประเทศอื่น ๆ อีก 14 ประเทศ

นวดแผนไทยนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมฯ ของไทยรายการที่ 2 ที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมฯ ต่อจาก "โขน" ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติเมื่อปีที่แล้วหลังจากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปี พ.ศ. 2559

เอกสารข่าวยูเนสโกเรื่องการขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี 2019 บรรยายสรุปคุณค่าของนวดไทยไว้ว่า

"นวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคแบบดั้งเดิมของไทย การนวดไทยช่วยบำบัดอาการป่วยต่าง ๆ โดยไม่ใช้ยาแต่อาศัยการนวดตามจุดต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อปรับสมดุลและโครงสร้างของร่างกายเพื่อรักษาโรคที่เชื่อว่าเกิดจากเลือดลมตาม "เส้น" ไม่ไหลเวียน นวดไทยพัฒนามาจากภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตัวเองของผู้คนในสังคมเกษตรกรรม ทักษะและองค์ความรู้ในการนวดไทยได้รับการส่งต่อจารุ่นสู่รุ่นและมีการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่มีระบบแบบแผน"

Image copyright Getty Images

ก่อนหน้านี้ กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมฯ เปิดเผยว่า นอกจากโขนและนวดไทยแล้ว ยังมีมรดกวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่างเช่น โนรา ผีตาโขน มวยไทย ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อนำเสนอในปีต่อ ๆ ไปอีกด้วย

มรดกทางวัฒนธรรมฯ ทั้ง 15 รายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกในปีนี้ ได้แก่

อินโดนีเซีย - Traditions of Pencak Silat

อิรัก - Provision of services and hospitality during the Arba'in visitation

ไอร์แลนด์ - Irish harping

อิตาลี - Celestinian forgiveness celebration

คีร์กีซสถาน - Ak-kalpak craftsmanship

มาเลเซีย - Silat

ไนจีเรีย - Kwagh-Hir theatrical performance

นอร์เวย์ - Practice of traditional music and dance in Setesdal

เปรู - 'Hatajo de Negritos' และ 'Hatajo de Pallitas'

โปรตุเกส - Winter festivities, Carnival of Podence

ซามัว - 'Ie Samoa, fine mat and its cultural value

สโลวาเกีย - Drotárstvo, wire craft and art,

สวิตเซอร์แลนด์ - Holy Week processions in Mendrisio

ซีเรีย - ศิลปหัตถกรรม Damascene rose in Al-Mrah

ไทย - นวดไทย