คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ซึ่งจัดประชุมครั้งที่ 14 ที่โบโกตา โคลอมเบีย มีมติเมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.) ให้ขึ้นบัญชี "นวดไทย" (Nuad Thai, traditional Thai massage) เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) พร้อมกับมรดกวัฒนธรรมฯ จากประเทศอื่น ๆ อีก 14 ประเทศ

นวดแผนไทยนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมฯ ของไทยรายการที่ 2 ที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมฯ ต่อจาก "โขน" ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติเมื่อปีที่แล้วหลังจากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปี พ.ศ. 2559