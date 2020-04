View this post on Instagram

“ซีพี ออลล์” ผุดโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบ 77 ล้านบาทให้กับ 77 รพ.ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเงินจากโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สู้ภัยไวรัส COVID-19 🙏🏻 #คนไทยไม่ทิ้งกัน