โควิด-19 : ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทันทีที่เดินทางถึงไทย

การเยือนไทยของ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงนามในเอกสารแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างกองทัพบกไทยและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่ายในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทย - สหรัฐฯ ปี 2563 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (Joint Vision Statement 2020 for the Thai - U.S. Defense Alliance) เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2562