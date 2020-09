ปิยบุตร ติงรัฐบาล "ไม่จงรักภักดีจริง" เตือนฝ่ายอนุรักษนิยมอย่า "ฆ่าอนาคตของชาติ"

ความชอบธรรมไม่สามารถเกิดจากการบังคับ

ร่ายประวัติศาสตร์ ประชาชน+รัฐสภา กดดันต่อรองลดพระราชอำนาจ

"จินตนาการของในหลวง ร. 7 กับคณะราษฎรไม่ตรงกัน"

รัฐประหาร 49 ตอกย้ำ "อัตลักษณ์ทางรัฐธรรมนูญไทย"

นายปิยบุตรจึงพยายามอธิบาย "ลักษณะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ในทัศนะของเขา ซึ่งประสาน 3 องค์ประกอบเข้าไว้ด้วยกันคือ "ราชอาณาจักร (ประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย์สืบทอดผ่านสายโลหิต) + ประชาธิปไตย (อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน) + ระบบรัฐสภา (รัฐบาลและฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อสภา และนายกฯ มาจากเสียงข้างมากของสภา)" ทั้งหมดนี้วางอยู่บนหลักการที่ว่า "The King can do no wrong." หรือพระมหากษัตริย์ไม่ทรงทำอะไรผิด เพราะ "The King can do nothing." หรือพระมหากษัตริย์ไม่ทรงทำอะไร เพราะในฐานะที่นายกฯ มีอำนาจในการบริหารประเทศ นายกฯ ก็ต้องรับผิดชอบ