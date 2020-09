ชุมนุม 19 กันยา : “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำนักศึกษาผู้ยืนกรานต้องปฏิรูปสถาบันฯ

"คนเท่ากัน"

"เด็กช่างสงสัย"

เปลี่ยนเพราะไปอเมริกา

สนใจการเมืองไทยตั้งแต่ในวัย 15 ปี

อยากเป็นนายกรัฐมนตรี

ถ้าไม่คุยกับนักข่าว ทุกวันนี้ ปนัสยาใช้ชีวิตของเธอไปตามปกติ ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เธอเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 ไปชอปปิง บ่อยครั้งก็มีคนมาขอถ่ายรูปด้วย เธอเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ดูซีรีส์เกาหลี เช่น It's okay to not be okay และเล่นกับเจ้าเทา แมวตัวน้อยที่อยู่ด้วยกันที่หอพักนักศึกษา