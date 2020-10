นางงาม กับ การเมือง เมื่อ "ดอกไม้มาพร้อมก้อนอิฐ" ในภาวะสังคมตื่นตัวเรื่องรัฐธรรมนูญ

"จากใจนะคะ ขอเลือกฝ่ายชุมนุมค่ะ เพราะว่าเรามีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นและเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเรา มากกว่านั้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยนะคะ If you're calling this country as Thailand, we need a real democracy and moreover, we need you to get out of the country. (หากคุณเรียกประเทศนี้ว่า ประเทศไทย พวกเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริง มากกว่านั้น พวกเรายังต้องการให้คุณออกไปจากประเทศนี้)"